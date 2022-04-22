Рецепт пасхального кулича в хлебопечке
22.04.2022
Совсем скоро наступит светлый праздник Пасхи, когда хочется побаловать себя и близких ароматными домашними куличами. Но для этого совсем необязательно, приготовив тесто на пасху, возиться с духовкой, если у вас есть хлебопечка: в ней также получаются вкусные и пышные куличи. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт пасхального кулича в хлебопечке и угощайте семью праздничной выпечкой на Пасху 2022.
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Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 150 г
- мука пшеничная — 600 г
- соль — 1,5 ч. л.
- сахар — 80 г
- дрожжи сухие — 2,5 ч. л.
- изюм, цукаты — полный диспенсер
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты загружаем в хлебопечь поочередно (согласно инструкции) и выбираем программу «Французский хлеб», режим «Выпечка».
2. Через 3 часа наслаждаемся готовым пасхальным куличом.
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