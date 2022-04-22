Пасха 2022: рецепты и правила выпекания вкусной пасхи

Достаньте заранее ингредиенты из холодильника – все должно быть теплым.

Все хорошо взбейте в однородную массу.

Смешайте с первым тестом и введите 360 г муки (тесто может взять чуть больше – до 380–390 г).

Лучше всего это делать миксером (насадкой для теста).