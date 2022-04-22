Неймовірна правда про українців: кто из украинских звезд молчит о войне | Все буде добре

Из-за начала полномасштабной войны россии против Украины украинские артисты, спортсмены и блогеры бросили клич на весь мир. Они призывают иностранцев помочь Украине, вступили в украинскую армию или помогают в гуманитарной сфере. Однако не все знаменитости поступили так. Кто раньше считался «украинскими звездами», а теперь замалчивают войну, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 1 выпуске рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

К сожалению, оказалось, что есть много «звезд», которые не выражают своей позиции по поводу войны. Хотя сами родом из Украины и недавно на весь мир кричали, какие они украинцы.

«Неймовірна правда про українців» выяснила, почему эта каста «молчунов» так резко умолкла и каковы последствия их молчания.

София Стужук

Одна из самых популярных украинских блогеров София Стужук оправдывается из-за тонн хейта в свой адрес. На начало войны в Украине она не отреагировала никак, пропала на несколько дней, а вскоре сообщила о блокировке ее страницы в Instagram, на которой были миллионы подписчиков. Стужук заявила, что она «за мир», что «некомпетентна в ситуации» и потому «не имеет» собственной гражданской позиции. Она якобы «не понимала», какую дезинформацию устраивают российские СМИ, однако боясь потерять российских подписчиков из-за слов о войне, она потеряла украинских, которые поспособствовали блокировке ее страницы ― источника огромного дохода. София же попала в список лиц, которые поддерживают путина и войну против Украины.

Список лиц, поддерживающих путина и войну против Украины

В список попали украинские и российские артисты, блогеры, спортсмены. Многие выступали и зарабатывали миллионы в Украине. А когда путинские войска жестоко напали на Украину, эти знаменитости неожиданно умолкли или начали петь оды «русскому миру», чтобы остаться на плаву в российском шоу-бизнесе.

Среди этих «звезд»:

Ани Лорак;

Анна Седокова;

Регина Тодоренко;

Марув;

Анна Асти;

Артик;

Джиган;

Таисия Повалий;

Нонна Гришаева;

Елка;

Артур Пирожков;

Наташа Королева;

Любовь Успенская;

Лолита Милявская и другие.

Доброжелатели «слили» в Сеть контакты этих артистов и посоветовали пользователям не отказывать себе в удовольствии высказать им все, что думают об их предательстве Украины.

Местные власти также приняли решение лишить этих артистов народного признания. Например, городские власти Черновцов распорядились демонтировать звезду на Аллее славы, посвященную Ани Лорак.

Беременной певице Марув досталось от Леси Никитюк, напомнившей, что беременные украинки рожают в бомбоубежищах Харькова, пока Марув блещет на обложках российского глянца. Как известно, Марув ― харьковчанка.

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная молчит, пока мать каждый день обращается к миру и украинцам. Как известно, Паперная замужем за российским бизнесменом. Ольга Сумская говорит, что Антонину заставляют молчать обстоятельства и двое детей.

Екатерина Осадчая упрекнула Анну Седокову, которая публикует картинки «Миру ― мир», вместо твердой позиции.

Одесситка Регина Тодоренко, которая стала известной благодаря украинской программе «Орел и решка», устраивает в москве обзоры собственного гардероба и молчит о нападении россии на Украину, за что получила на орехи от Даши Астафьевой. Певица напомнила, что родители Тодоренко остались в Украине.

«Звезды-молчуны» не боятся потерять свою честь, достоинство и имя перед всем миром и променяли их на сытую жизнь, карьеру и позиции в россии.

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