Неймовірна правда про українців: кто из знаменитостей помогает украинским переселенцам | Все буде добре

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину звезды организовались для помощи украинцам в тех сферах, где они наиболее эффективны. Как знаменитости собирают деньги на помощь переселенцам и как помогают с размещением перемещенных лиц, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 1 выпуске рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Звезды, которые не могут воевать против россиян с огнестрельным оружием, используют не менее точное оружие ― слово. Святослав Вакарчук, группы Без Обмежень, Мозги и многие другие звезды стали настоящими информационными воинами. Они поют на площадях, в бомбоубежищах и даже вывозят людей из городов, которые россия равняет с землей.

Тина Кароль собирает многотысячные митинги в городах Польши в поддержку украинцев. Она принимает участие в крупнейших благотворительных концертах, как марафон «Save Ukraine». Тина заручилась поддержкой Антонины Анисович, которая когда-то стала звездой Youtube, спев песню из «Ледяного сердца». Теперь она поет гимн Украины перед сотнями тысяч.

Сын Тины Кароль, 13-летний Вениамин, на центральном вокзале в Польше со сладостями, купленными за собственные деньги, встречал детей из Украины.

Дмитрий Монатик песнями и стихами приободряет украинцев.

Группа Океан Эльзы поддерживает медиков и волонтеров. Святослав Вакарчук ездит по всей Украине и поддерживает людей, которые уже неделями живут в подвалах, и тех, кто эвакуируется.

Группа Без Обмежень отказалась от латинской буквы Z в названии и выступают в метро для людей, которые ищут там убежища.

Макс Барских отдал все деньги с отмененных на россии концертов в помощь украинцам, недовольных россиян отправил вслед за «русским военным кораблем», а затем сам вступил в ряды ВСУ.

Александра Назарова и Алексей Никитин выступают в финале чемпионата мира по фигурному катанию. Война застала его в Харькове, Алексей три недели был под обстрелами. Они выступили с новой программой без тренировок ― чтобы мир услышал Украину.

Победитель проекта «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко открыл ресторан во Львове, где кормит вынужденных переселенцев бесплатно.

А рестораны судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимира Ярославского кормят тероборону, больницы и ВСУ. Его коллега, а также победительница 3 сезона шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская собирает деньги для украинцев на благотворительных ярмарках в Праге.

И все на своем месте и делают все, что от них зависит.

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