Неймовірна правда про українців: как знаменитости поддерживают Украину Все буде добре

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля не только украинские звезды встали стеной за нашу страну. Известные музыканты во всем мире поддерживают украинцев, проводя благотворительные выступления, концерты и сборы средств. Кто и как поддержал Украину на гуманитарном фронте, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 1 выпуске рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Количество благотворительных концертов и мероприятий, проведенных в поддержку Украины, уже насчитывает десятки, если не сотни. Уже собрано десятки миллионов гривен для украинцев. Даже иностранное телевидение поддержало нашу страну.

Концерт-марафон «Save Ukraine»

Один из крупнейших концертов-марафонов ― «Save Ukraine» ― прошел на базе польского канала TVP. Его увидело более 80 миллионов зрителей на всех континентах. Благодаря проекту удалось собрать 40 миллионов гривен в помощь нашим гражданам.

Около 50 артистов спели на нем ― как украинские, так и самые известные иностранные певцы и группы. Жители более 50 крупных городов и столиц мира вышли на улицы и центральные площади, чтобы массово посмотреть телемарафон и призвать все международное сообщество помогать Украине.

Больше по теме: Международный благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar

Средства из сбора направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением россии на территорию Украины.

Pink Floyd ― «Hey Hey Rise Up»

Легендарные музыканты группы Pink Floyd после 28 лет молчания воссоединились, чтобы исполнить гимн Украинских сечевых стрелков ― песню о червоной калине. А вдохновило их на это пение лидера группы Бумбокс, а ныне бойца теробороны Андрея Хлывнюка на безлюдной Софийской площади. Все средства от просмотров композиции на Youtube, которых уже больше 7 млн, музыканты перечислят на гуманитарную помощь украинцам.

«Очень тяжело видеть это безумное, несправедливое нападение российского государства на независимую, мирную, демократическую нацию. Смотреть на это и думать: “Что я, черт возьми, могу сделать?”» ― отметил лидер группы Дэвид Гилмор.

Больше по теме: Впервые за 28 лет: Pink Floyd выпустили украиноязычный сингл Hey Hey Rise Up в поддержку Украины

Джулиан Леннон ― «Imagine»

Нарушил обет молчания сын легендарного сооснователя группы The Beatles Джона Леннона ― Джулиан Леннон. Он исполнил всемирно известную песню отца «Imagine», являющуюся гимном пацифистов.

«Я всегда говорил, что единственный раз, когда я когда-нибудь думал бы спеть “Imagine”, был бы конец света. Но война в Украине ― это невероятная трагедия. Как человек и как артист я чувствовал себя обязанным ответить самым значительным образом, каким мог. Поэтому впервые я публично исполнил песню моего папы “Imagine”», ― написал Джулиан в соцсетях и призвал всех, кто верит в чувства «Imagine», везде вставать на защиту беженцев.

«Imagine» ― это сольная песня Джона Леннона, которую он записал в 1971 году, уже после распада The Beatles. Ее считают самой известной песней музыканта. Из-за политической позиции Леннона впоследствии она стала своеобразным антивоенным гимном.

#StandUpForUkraine

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен и правительство Канады и Польши запустили мировую программу для финансовой поддержки Украины Stand Up For Ukraine, к которой присоединились десятки известных артистов и спортсменов во всем мире: Джон Бон Джови, Элтон Джон, Мадонна и другие. Организация собрала более 10 миллионов долларов.

Доброго вечора, ми з Голлівуду

Известный по роли Росомахи в «Людях Икс» Хью Джекман присоединился к инициативе. Кроме помощи, он связался по видео с мальчиком Костей, который вынужден был бежать из дома из-за нападения россиян. Мальчик ― пылкий фанат Джекмана и его героя, и разговор с актером ― осуществление его мечты.

Однако некоторые артисты опасаются называть вещи своими именами ― на 94-ой церемонии вручения премии «Оскар» в конце марта войну в Украине назвали «конфликтом». Даже Мила Кунис, которая родом из Украины и которая с мужем собрала более 35 миллионов долларов для нашей страны, в речи говорила о конфликте, а не о войне.

Больше по теме: Награждение «Оскар» 2022: Минута молчания из-за войны в Украине и призывы в поддержку украинцев

Внимание зарубежных СМИ было сосредоточено на том, что Уилл Смит, ставший актером года за фильм «Король Ричард», на сцене ударил ведущего в лицо за неудачную шутку о его жене. Однако лучше всего ситуацию со Смитом прокомментировал создатель «Трансформеров» Майкл Бэй: «Люди только об этом и говорят, а меня это совсем не волнует. Голливуд становится очень зацикленным на себе. В Украине сейчас детей взрывают ― мы должны говорить об этом».

На 64-ой церемонии вручения «Грэмми» организаторы включили обращение Президента Украины Владимира Зеленского и поддержали Украину специальным выступлением.

На свадьбе старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов с дочерью миллиардера Николой Пельц призвали подаренные деньги передать на помощь Украине.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.