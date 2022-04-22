Неймовірна правда про українців: какие украинские звезды пошли защищать Украину | Все буде добре

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину украинские знаменитости взяли в руки оружие. В ВСУ и тероборону вступили певцы, актеры и спортсмены, которые не смогли просто наблюдать, как убивают украинцев. Почему украинские бойцы самые лучшие и мы обязательно победим, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 1 выпуске рубрики «Все буде добре» «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Были звездами ― стали защитниками. Известные украинцы пошли в ВСУ и тероборону, потому что хотят защитить страну, которой гордятся. Многие вдохновили своим примером не только украинцев, но и иностранцев на помощь их родине.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк одним из первых вступил в ряды киевской теробороны, потому что не имел другого выхода, кроме как защищать страну, где родился сам и где растут его дети. Он сразу признался, что умеет держать в руках не только микрофон, ― если бы не умел стрелять, не пошел бы в тероборону. Андрей призвал украинцев помогать другими способами, если не умеют воевать.

В то же время он поет даже на боевом посту ― легендарное исполнение Хлывнюком песни о калине стало символом боевого духа украинцев, вирусным в Сети и вдохновило Pink Floyd собраться впервые после распада группы и перепеть композицию.

Юрко Юрченко воюет в составе батальона «Карпатська Січ» и говорит, что война показывает людей такими, какие они есть.

Экс-динамовец Александр Алиев также вступил в тероборону. Спортсмен, рожденный в Хабаровске, больше 20 лет живет в Украине и считает себя украинцем. Он рассказал, что даже его родители в россии убеждены, что в Украине нацисты, убивающие мирное население.

Легенда футбола СССР Владимир Бессонов вступил в киевскую тероборону. 64-летний спортсмен с оружием в руках защищает Киев.

Украинская биатлонистка Анастасия Маркушина, обладательница серебряной и двух бронзовых медалей на чемпионатах мира, считает, что настала пора сменить спортивную винтовку на автомат. Теперь она стала старшим лейтенантом пограничной службы Украины.

Украинский актер Андрей Фединчик сменил сцену и съемки в кино на автомат и службу в теробороне Житомира. Жену с сыном он оставил на западе Украины, однако понимает, что и там опасно ― ракетные удары наносят и по Львову, и по соседним городам.

«24 февраля родилась новая Украина, новая нация. Мы победим обязательно. Отстроимся и будем процветать», ― говорит он.

Наталья Денисенко учит вынужденных переселенцев украинскому языку, а вместе с актерами сериала «Крепостная» координирует помощь переселенцам в Польше.

Воюет также рэпер Александр Ярмак, который верит: победа точно будет за нами.

Лидер группы Тартак Александр Положинский, комик Юрий Ткач, экс-Холостяк Никита Добрынин, режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, танцовщик Дмитрий Дикусар, Фома из группы Мандры и Виктор Бронюк из Тика также защищают Украину с оружием в руках.

Украинский боксер Василий Ломаченко стал членом разведки теробороны Белгород-Днестровского. Из-за службы он отказался от боя за звание чемпиона мира.

Участник «Холостячки» Максим Тарапата записан в резерв теробороны. Он приобщился к закупке имущества для вынужденных переселенцев.

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