24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину. Миллионы людей вынуждены были бежать с Родины, десятки тысяч пострадали от вооруженной агрессии, насилия со стороны русских захватчиков и разрушений, потеряли родных и дома. Целые города находятся под временной оккупацией русскими войсками. Люди, пережившие эти ужасы, вырвавшиеся из оккупации, жизнь которых навеки изменилась в мгновение ока, рассказывают свои истории для рубрики «Хроники войны» на СТБ.

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«25 марта я выехала из оккупированного Бердянска, могу рассказать свою историю.

Буду писать свою историю, вспоминать всё в подробностях. Как закончу, напишу “всё”», ― говорит мне девушка, которая вырвалась из-под обстрелов в Бердянске.

Я изучаю ее историю с содроганием внутри. Они уже в безопасности, и надеюсь, получат всю необходимую помощь и поддержку после пережитых ужасов.

***

«Я многодетная мама, у меня трое детей: 6, 5 и 3 года. Мой сон очень чуткий и нестабильный. 24 февраля в 4:55 утра я уже проснулась и поэтому услышала громкий взрыв, мой муж не проснулся от первого взрыва, поэтому я его разбудила. Минут через 5 ― резкая вспышка и второй взрыв. Мы подхватились, прибежали дети в комнату, мне ничего не оставалось, как обеспечить спокойствие детей и отправить их дальше спать. Я жила на 9-том этаже в городе, где большая часть ― частный сектор, поэтому мне было все очень хорошо слышно, взрывы были за 3―5 км от дома, но то место для обзора перекрывала другая многоэтажка.

Сразу позвонила другу-военному, он сказал собрать вещи и ждать… Так я и сделала, попутно смотря новости и не веря в происходящее. Но я делала всё по инструкции друга.

Всего было слышно 6 взрывов, но каждый был всё дальше и дальше.

Кажется, 27 февраля в мой город пришли орки, они заехали большим количеством военной техники и пехоты. Каждый день проходя мимо своего дома, мы с мужем смотрели в окна, которые были закрыты одеялом, заглядывали за края, чтобы убедиться, что нас не будет видно снаружи, когда будем дома. Но всё же нас заметили, когда оккупанты проезжали мимо. Я отбежала от окна сразу, муж через несколько секунд. Они просто направили БТР нам в окно. Слава Богу, они не открыли огонь, но испугались мы сильно.

В первые дни моментально опустели полки магазинов и заправки. Но у нас были свои запасы продуктов и топлива, поэтому на нас это сильно не повлияло.

Мы выходили с мужем редко, то за хлебом, то за сахаром, я несколько дней стояла в очереди в банкомат, чтобы снять наличные. Комендантский час с 19:00 до 6 утра мешал стоять беспрерывно.

Еще 24 февраля все военные, полиция и батальоны покинули Бердянск для перемещения в более горячие точки, что дало оккупантам беспрепятственно зайти в город. Они начали хозяйничать, заняли пустые военные части, районную администрацию, исполком, полицию…

Я хотела вывезти детей сразу, но очень боялась выезжать. Так мы и ждали, жили в страхе, отвлекались тем, что к нам приходили друзья на ночь, и было немного легче.

Как мы пережили первую воздушную тревогу (дату уже не помню)

Мы были в панике, не знали, что делать, но, стараясь соблюдать спокойствие, что-то пытались предпринять. Сначала выбежали в коридор, потом решили спуститься на первые этажи, дальше всё же решили бежать в укрытие, ― школа была совсем рядом… И вот сидим мы в укрытии, я смотрю на потолок, а на меня смотрит арматура с него, я понимаю что это «братская могила» и оно совсем не надежно, но пути назад нет, сидим. Покинули мы укрытие глубокой ночью и больше в убежище не спускались, много больных, кашляющих и подозрительных людей не вызвали у нас большого желания туда возвращаться когда-либо. Мы обустроили коридор матрасами, водой и прочим необходимым. Там мы и пережидали тревогу. Слава Богу, до нас ничего не долетело.

Вдали постоянно были слышны взрывы на протяжении всего месяца.

Через две недели орки отключили уличное оповещение о тревоге, нас уведомляло только приложение. Потом и вовсе пропала связь на двое суток. Так и было дальше ― периодически связь пропадала, появлялась…

Так прошел месяц.

Эвакуация

Последней каплей для меня стал огромный взрыв в порту в 6 утра и в тот же вечер отключение света во всем Бердянском районе, ненадолго, но было очень страшно. На следующий день мне позвонил друг и предложил эвакуировать меня и детей. Изучив все опасности пути, я всё же согласилась.

Эвакуироваться раньше возможности не было, и было страшно, мы были в кольце боевых действий между Мелитополем, Васильевкой и Мариуполем. Больше трасс с Бердянска нет.

И вот я собрала детей, вещи. Мы сели в машину и поехали. На пути было 17 блокпостов. Первые были наемниками из «ДНР», дальше россияне. На каждом посту смотрели документы, вещи, на водителе искали тату и синяки от прикладов. Посты были то каждые 200 метров, то несколько километров, смотрели везде одинаково и всё то же самое.

Предварительно мы были предупреждены почистить телефон, купить сигарет, печенья и конфет ― да-да, это они просят на постах.

Ехали мы колонной. Колонна была очень большая, я думаю, что когда голова заехала в Запорожье, хвост только выехал из Бердянска. Но на каждом посту колонна сильно разрывалась: пока досматривали машины, от машины впереди и след простыл. Благо, мы знали маршрут «коридора».

До Токмака всё было относительно спокойно. Примерно было уже 17:00 (а выехали мы в 12:00). Перед Токмаком было село, на блокпосту нас и несколько машин повернули налево, по ужасно разбитой грунтовке, хотя колонна стояла впереди, но нас не спрашивали, куда мы хотим ехать. Повернули, но люди, которые поехали впереди, начали разворачиваться и возвращаться. Мы рискнули, поехали дальше… Местные подсказали, куда ехать и как объехать ещё два блокпоста. Мы проехали Токмак ― и началось просто огромное количество разбитой техники.

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По дороге между Токмаком и Васильевкой было страшно смотреть на разбитую технику, осколки от нее. Рада только одному, что с дороги хотя бы убрали трупы…

Где-то (не могу сказать точно где) прям на разделительной полосе лежала противотанковая мина. Но я была заранее о ней предупреждена, так как дорогу и маршрут я изучала ещё до того, как собралась ехать.

Кстати, один блокпост был из сожённых гражданских машин. Что наводит жуть…

Как оказалось потом, та колонна, которая стояла впереди, осталась там ночевать, их не выпустили до следующего обеда.

Вокруг были сброшенные в кювет с дороги сгоревшие гражданские машины, которые ранее показывали по новостям…

Подъезжая к мосту в Васильевке, который взорвали, мы заметили, что по бокам стояло около 10 машин. Мы спросили, почему они стоят, а те ответили, что не знают дороги. Тут начался страшный момент номер два ― мы были единственными, кто знал дорогу.

Перед мостом мы повернули направо, и нас начали встречать таблички “Осторожно! Мины!” А мы едем первыми… По грунтовке.

Обстановка в машине накалилась, начали потеть окна изнутри.

Перед этим на посту нас предупредили, что у нас есть 30 минут, чтобы проехать линию фронта, дальше комендантский час.

Мы ехали аккуратно и старались одновременно быстро.

И наконец-то мы увидели машины впереди, обрадовались. Но они стояли, дальше не пропускали, по машинам передали отключить всем телефоны. А мы знаем, что по бокам мины и растяжки. Начало темнеть, мы не знаем, что впереди. Это был крутой подъем с грунтовой дороги, мы узнали, что находимся в селе Камянка, которое обстреливали прошлой ночью. Разбитые и сгоревшие дома были справа, прямо рядом с нами.

Спустя какое-то время колонна тронулась. Мы поехали, уже стемнело, и мы увидели снова пост ― и ура! На нем был украинский флаг! Мы были счастливы! Дальше были бойцы теробороны (я так думаю), они нас очень торопили. Таблички по бокам «Мины» все еще были, но ехали мы уже относительно быстро, преодолевая препятствия для танков. Мы были на какой-то горе ― только что заезжали в Запорожье, но я никак не могла понять, где мы. Нам все еще говорили: «Быстрее! Гоните!».

И мы поняли, почему…

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Был сильный взрыв где-то, начались пулеметные очереди, дети спрятались на полу машины. Мы старались как можно быстрее доехать до пункта Б. Я молилась и закрывала детей насколько это возможно.

И чудо. Мы в Запорожье. Нас встретили, накормили, напоили, поздравляли с приездом, полиция спрашивала, что произошло. Давали свои данные (на случай, если нас будут искать).

Как только я покинула Бердянск, в городе пропала связь на несколько дней, и в принципе нет связи по сей день, очень редко на пару минут можно созвониться. Муж сказал, что участились громкие взрывы (на другие мы уже просто не обращали внимания).

Мой гражданский муж остался там… Он так решил из личных соображений.

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