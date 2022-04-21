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Пасха с творогом: рецепт от Екатерины Яблонской

21.04.2022

Пасха 2022 – это лучшее время для семейных традиций и приготовления блюд по рецептам, написанных от руки в старых тетрадях. Семейным рецептом пасхального кулича с творогом поделилась участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Яблонская. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

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пасха с творогом рецепт

Ингредиенты:

  • творог 450 г
  • сахар 150 г
  • ванильный сахар 10 г
  • крем-сыр или сметана 30% 50 г
  • яйца 260 г
  • мука 20 г
  • манка 50 г
  • соль щепотка
  • цедра одного лимона
  • изюм белый 30 г
  • изюм черный 30 г
  • клюква сушеная 30 г
  • цукаты лимона 30 г
  • коньяк 50 г
  • вода 50 г

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Пошаговый рецепт приготовления:

  1. На ночь замочите изюм, клюкву и цукаты в воде и коньяке.
  2. Смешиваем яйца  с сахаром, затем добавляем в творог и тщательно вымешиваем.
  3. Добавляем оставшиеся ингредиенты.
  4. Выливаем в силиконовую форму. Если такой нет, можно в любую другую, предварительно смазав ее сливочным маслом и посыпав манкой.
  5. Выпекаем при температуре 180 градусов 5560 минут.

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Публикация от Y A B L O N S K A (@chefyablonska)

Источник: Instagram – chefyablonska

Приятного аппетита!

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