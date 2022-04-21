Продолжается 58-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в военной и информационной борьбе. Каждый день обычные люди совершают героические поступки. Украинские звезды также бросили свои силы, чтобы спасти Родину. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут об основных событиях, произошедших за это время, в 1 выпуске рубрики «Все буде добре» ― «Неймовірна правда про українців» на СТБ.

Пока наши военные с оружием в руках умело отражают атаки врага, звезды держат информационный фронт.

Что будет в 1 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 22.04.2022

Количество благотворительных концертов и мероприятий, проведенных в поддержку Украины, уже идет на десятки, если не сотни. Собрано уже десятки миллионов гривен. Какие концерты прошли в помощь украинцам? Были звездами – стали защитниками. Известные украинцы встали в ряды ВСУ и теробороны, потому что хотят защитить свою страну, которой гордятся. К сожалению, среди артистов родом из Украины есть так называемые «звезды», которые не выражают свою позицию по поводу войны, и их немало. «Неймовірна правда про українців» выяснила, почему они так резко замолчали. Ни украинские родственники, ни украинское происхождение не заставляют их прямо заявить: путин убивает украинский народ! Кто они, каковы последствия их молчания и нужны ли они нам? Мы точно победим, ведь каждый из нас совершает невероятные поступки для Украины, для соседей, для знакомых, для родственников. И даже для людей, которых никогда не видел. Знаменитые Украинцы тоже пытаются поддержать людей: Святослав Вакарчук, группы Без Обмежень, Мозги и многие другие звезды стали настоящими информационными воинами. Они поют на площадях, в бомбоубежищах и даже вывозят людей из городов, которые россия равняет с землей.

Video: Все буде добре ― «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 22.04.2022 Неймовірна правда про українців Невероятная правда об украинцах выпуск от 22.04.2022 - анонс 1 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как артисты собирают деньги для Украины, кто присоединился к терробороне и ВСУ, а кто решил промолчать, пока путин убивает украинцев

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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