Простые рецепты пасхальных куличей пошагово

Готовитесь к Пасхе? Если в этом году вы решили испечь пасху самостоятельно, в нашей подборке найдете подробную информацию, как сделать ее дома. Речь идет не только о рецептах, но и о полезных объяснениях подготовки теста, дрожжей и опары, а также пошаговой инструкции по выпеканию. Словом, вам откроется настоящая азбука пасхального хлеба от А до Я от победителя шоу «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

Способ приготовления

Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Изюм хорошо помойте, выложите на бумажное полотенце и промокните ― он должен быть полностью сухим.

Приготовьте опару. Нагрейте в сотейнике молоко до 30―35 градусов и покрошите в него 25 г живых дрожжей (можно использовать сухие дрожжи, но почитайте на этикетке информацию о пропорциях). Хорошо перемешайте до их растворения. Лучше это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков. Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Опара должна увеличиться в два раза.

Добавьте в опару одно яйцо и один желток, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

Добавьте размягченное сливочное масло и сметану. Хорошо перемешайте все венчиком. Можете использовать кухонную машину с насадкой «венчик» на средних оборотах.

Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавьте к смеси с опарой.

Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару. Вторую половину апельсина отложите ― вам понадобится сок для апельсиновой глазури.

Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.

Добавьте муку и размешайте тесто лопаткой до однородности. Количество муки зависит от того, какого размера яйца вы использовали. Для выпечки мы всегда берем с отметкой С1.

По желанию добавьте в тесто крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски ― это придаст ей особый аромат.

Вымешивайте мягкое тесто не менее 10 минут, так оно будет более однородным. Можете воспользоваться кухонной машиной с насадкой «крюк». Тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из него шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2―3 раза. Обомните его и снова сформируйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушные и легкие пасхи.

Затем снова обомните тесто и добавьте в него изюм. Делайте это так, чтобы его не было на поверхности теста, и он не пригорел во время приготовления пасхи.

Наполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, предварительно застелите дно формы пергаментом, а затем смажьте его и стенки сливочным маслом. Оставьте в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы.

Выпекайте пасхи в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20―35 минут в зависимости от размера форм. Используйте режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.