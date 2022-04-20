Простые рецепты пасхальных куличей пошагово

Пасха 2022: 5 рецептов пасх от Евгения Клопотенко
20.04.2022
Готовитесь к Пасхе? Если в этом году вы решили испечь пасху самостоятельно, в нашей подборке найдете подробную информацию, как сделать ее дома. Речь идет не только о рецептах, но и о полезных объяснениях подготовки теста, дрожжей и опары, а также пошаговой инструкции по выпеканию. Словом, вам откроется настоящая азбука пасхального хлеба от А до Я от победителя шоу «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко.
Дрожжевая классическая пасха
Ингредиенты
- 750―800 г пшеничной муки
- 220 мл теплого молока 2,5%
- 25 г живых дрожжей
- 1 яйцо
- 1 желток
- 2 ст. л. сметаны 20%
- 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
- 10 г ванильного сахара
- 1 апельсин (сок и цедра)
- 100 г мягкого сливочного масла 82,5%
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 25 мл коньяка/виски/рома
- 100 г изюма/цукатов
- 200 г сахарной пудры
- щепотка соли
- декоративная посыпка (опционально)
Способ приготовления
- Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Изюм хорошо помойте, выложите на бумажное полотенце и промокните ― он должен быть полностью сухим.
- Приготовьте опару. Нагрейте в сотейнике молоко до 30―35 градусов и покрошите в него 25 г живых дрожжей (можно использовать сухие дрожжи, но почитайте на этикетке информацию о пропорциях). Хорошо перемешайте до их растворения. Лучше это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков. Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Опара должна увеличиться в два раза.
- Добавьте в опару одно яйцо и один желток, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
- Добавьте размягченное сливочное масло и сметану. Хорошо перемешайте все венчиком. Можете использовать кухонную машину с насадкой «венчик» на средних оборотах.
- Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавьте к смеси с опарой.
- Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару. Вторую половину апельсина отложите ― вам понадобится сок для апельсиновой глазури.
- Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
- Добавьте муку и размешайте тесто лопаткой до однородности. Количество муки зависит от того, какого размера яйца вы использовали. Для выпечки мы всегда берем с отметкой С1.
- По желанию добавьте в тесто крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски ― это придаст ей особый аромат.
- Вымешивайте мягкое тесто не менее 10 минут, так оно будет более однородным. Можете воспользоваться кухонной машиной с насадкой «крюк». Тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из него шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2―3 раза. Обомните его и снова сформируйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушные и легкие пасхи.
- Затем снова обомните тесто и добавьте в него изюм. Делайте это так, чтобы его не было на поверхности теста, и он не пригорел во время приготовления пасхи.
- Наполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, предварительно застелите дно формы пергаментом, а затем смажьте его и стенки сливочным маслом. Оставьте в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы.
- Выпекайте пасхи в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20―35 минут в зависимости от размера форм. Используйте режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
- Готовые пасхи полностью остудите и украсьте апельсиновой глазурью. Для этого в сотейник всыпьте 200 г сахарной пудры, добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на пасхи и украсьте декоративной посыпкой.
Пасхальный хлеб по маминому рецепту
Ингредиенты
На 3―5 штук в зависимости от размера форм:
- 1,5 кг пшеничной муки
- 750 г сахара
- 330 мл молока не менее 2,5% жирности
- 500 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания форм)
- 7 яиц
- 100 г «живых» дрожжей
- 100 мл теплой воды
- изюм (по вкусу)
- 50 г цукатов из свеклы и моркови
- 30 г ванильного сахара
- половина апельсина (цедра)
- несколько капель ромовой эссенции
Способ приготовления
- Предварительно достаньте из холодильника сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Изюм хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Приготовьте опару. Возьмите глубокую миску, влейте 100 мл теплой воды, добавьте живые дрожжи и 2 ст. л. муки. Хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. По желанию используйте сухие дрожжи, но сами посчитайте, в какой пропорции добавлять.
- Возьмите 7 яиц, отделите белки от желтков. Мы всегда используем с пометкой С1, весом 55―64 г. Если у вас поменьше, берите 8―9 штук. Желтки влейте в чашу кухонной машины, добавьте размягченное масло и сахар. Взбейте до получения однородной массы. Сахар может не весь раствориться на этом этапе, но это нормально.
- Когда опара уже поднялась, добавьте к ней масляную смесь и всыпьте оставшуюся муку. Начните вливать молоко небольшими порциями. Замешивайте тесто, оно должно получиться достаточно густым. Делайте это руками или используйте насадку кухонной машины «крюк».
- Взбейте белки в пышную пену и введите в тесто. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут, чтобы оно поднялось.
- Добавьте несколько капель ромовой эссенции, натертую на мелкой терке цедру половины апельсина, ванильный сахар, изюм и цукаты из овощей. Хорошо вымесите тесто. Чем дольше вы его месите, тем лучше. Оно должно стать упругим и не прилипать к рукам.
- Тесто разделите на порции и разложите по формам, занимая 1/3 объема. Важно, чтобы изюма и цукатов не было сверху, потому что они пригорят. Если у вас металлические формы, смажьте их размягченным сливочным маслом. Бумажные не нужно смазывать. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы пасхи подошли в формах.
- Выпекайте до готовности при температуре 170 градусов, пока верхушки не станут насыщенного золотистого цвета, в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Время будет зависеть от размеров форм. Готовность еще проверяйте деревянной шпажкой. Достаньте хлеб из духовки и дайте немного остыть в форме, если использовали металлические, а затем извлеките.
Пасха а-ля итальянский панеттоне
Ингредиенты:
На 2 пасхи диаметром около 15 см:
- 600 г муки
- 1 пакет быстродействующих дрожжей
- 150 г сахара (для более сладкой пасхи добавьте еще 50―70 г сахара)
- ½ ч. л. соли
- 120 мл натурального йогурта
- 220 мл теплой воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. мака (зерна)
- 2 желтка (+1 для смазывания пасхи)
- 100 г изюма
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
- 1 ст. л. молока
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры (и еще немного для изюма)
- 1―2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
Способ приготовления
- Муку просейте через сито. Достаньте яйца, сливочное масло и йогурт из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Изюм помойте и высушите на бумажном полотенце.
- В небольшой емкости смешайте дрожжи и 220 мл теплой воды, ванильный сахар и половину обыкновенного сахара (75 г). Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- В миске смешайте 2 яичных желтка с оставшимся сахаром (75 г), йогурт, размягченное сливочное масло и соль. Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру и мак. Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.
- Добавьте в смесь дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков примерно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.
- Высушенный изюм смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот нехитрый прием нужен для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Начните аккуратно разминать тесто, добавляя к нему изюм.
- Разделите тесто на количество частей, которое соответствует вашим формам для выпечки. Главное, что вы должны помнить: формы нужно заполнять не более чем на треть. Разложите тесто, накройте формы полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы.
- Смажьте верхушки смесью одного желтка и 1 ст. л. молока. Следите за тем, чтобы изюма не было на поверхности пасхи, потому что он может пригореть.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасхами на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30―45 минут в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
- Готовые пасхи достаньте из духовки. Пока они охлаждаются в формах, сделайте глазурь. В сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1―2 ст. л. лимонного сока. Смажьте верхушку каждой пасхи смесью и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.
Творожная заварная пасха без выпечки
Ингредиенты
- 700 г творога 9%
- 350 мл сливок не менее 33% жирности
- 5 желтков
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г сливочного масла 85,2%
- 1 лимон (цедра)
- 50―75 г жареного миндаля
- щепотка соли
Способ приготовления
- Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Обязательно используйте сливки высокой жирности, только тогда их можно будет взбить до устойчивых пиков. Для творожной пасхи нужен достаточно сухой и жирный творог. Если у вас не такой, необходимо его обернуть в марлевый мешочек и поставить под пресс на ночь, чтобы стекла сыворотка, и только потом приступать к приготовлению.
- Для получения легкой кремовой смеси перетрите творог через сито или перебейте блендером.
- Соедините в миске желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перетрите их венчиком до белого цвета. Можете воспользоваться кухонной машиной с соответствующей насадкой и сделать это на средних оборотах. Наши пасхи получились умеренно сладкими. По желанию вы можете увеличить или уменьшить количество сахара.
- 200 мл сливок прогрейте в сотейнике на небольшом огне при постоянном помешивании до появления пара над поверхностью. Если у вас есть градусник, то до 70 градусов.
- Затем перелейте сливки в миску с желтками и хорошо перемешайте венчиком.
- Верните получившуюся смесь в сотейник. На маленьком огне при постоянном помешивании заварите ее до легкого загустения. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
- Добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло к творожной массе. Хорошо размешайте до полного объединения. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона ― так пасха приобретет приятный цитрусовый аромат. Натирайте, не затрагивая белую часть цитруса, иначе она будет горчить. Вы также можете использовать апельсин.
- 150 мл сливок взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Делайте это в сухой чистой емкости, желательно металлической или стеклянной.
- Очень аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.
- Обжаренный миндаль крупно порубите ножом и добавьте к массе. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились. Миндаль можно заменить изюмом или другими любимыми цукатами и орехами. Если он сырой, разложите на противень и поставьте в духовку на 10 минут при 180 градусах. Затем пусть полностью охладится.
- В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу, слегка утрамбуйте и закройте марлей. Поставьте ее на тарелку, сверху положите еще одну тарелку и установите банку с водой на поверхность, чтобы она прижала массу. Поставьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше ― на ночь. Готовую творожную пасху украсьте.
Шоколадная пасха с цукатами
Ингредиенты
Для теста:
- 300 г муки (+ для подпыла)
- 150 г сахара
- 30 г живых дрожжей
- 3 яйца
- 150 мл теплой воды
- 100 г размягченного сливочного масла (дополнительно для смазывания формы)
- 2 ст. л. темного какао
- 100 г цукатов
Для глазури:
- 2―3 ст. л. лимонного сока
- 100 г сахарной пудры
- 2 ст. л. какао
Способ приготовления
- Приготовьте опару. Выложите в миску дрожжи и влейте теплую воду. Немного перемешайте, пока дрожжи не растворятся. Затем прибавьте 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. муки. Аккуратно перемешайте опару до однородного состояния. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 25―30 минут, чтобы опара подошла.
- Оставшуюся муку просейте в большую миску или чашу комбайна. Всыпьте 2 ст. л. темного какао и оставшийся сахар. Перемешайте сухие ингредиенты лопаткой.
- Вбейте к сухим ингредиентам яйца, добавьте размягченное сливочное масло и подошедшую опару. Перемешайте тесто до однородного состояния. Если вам кажется, что оно слишком жидкое, добавьте еще немного муки.
- Накройте чашу или миску с тестом полотенцем и оставьте подходить в теплом месте еще на 1 час.
- Через час смажьте руки подсолнечным маслом и обомните тесто. Добавьте цукаты и немного перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.
- Форму для пасхи щедро смажьте размягченным сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало и готовую пасху можно было легко вынуть. Выложите тесто ― оно должно занимать не более одной трети формы. Накройте полотенцем и оставьте еще раз для подъема в теплом месте на 35―40 минут.
- Духовой шкаф разогрейте до температуры 180 градусов. Выпекайте пасхи 25―40 минут, в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, накройте пасху фольгой сверху, чтобы не подгорала.
- Достаньте готовую пасху из духовки и оставьте немного остыть в форме.
- Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в мисочке лимонный сок, сахарную пудру и 2 ст. л. какао. Тщательно перемешайте венчиком. Если глазурь получилась слишком густой, добавьте еще немного лимонного сока.
- Остывшую пасху достаньте из формы и покройте сверху блестящей шоколадной глазурью. Украсьте дольками цукатов, орехами или другими ингредиентами по вкусу.
Больше по теме: Пасхальный кулич: рецепт от Анастасии Кобыляцкой
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+