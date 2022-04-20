Простые рецепты пасхальных куличей пошагово

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Пасха 2022: 5 рецептов пасх от Евгения Клопотенко

20.04.2022

Готовитесь к Пасхе? Если в этом году вы решили испечь пасху самостоятельно, в нашей подборке найдете подробную информацию, как сделать ее дома. Речь идет не только о рецептах, но и о полезных объяснениях подготовки теста, дрожжей и опары, а также пошаговой инструкции по выпеканию. Словом, вам откроется настоящая азбука пасхального хлеба от А до Я от победителя шоу  «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко.

Дрожжевая классическая пасха

Ингредиенты

  • 750―800 г пшеничной муки
  • 220 мл теплого молока 2,5%
  • 25 г живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 2 ст. л. сметаны 20%
  • 225 г сахара + 1 ст. л. для опары
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 апельсин (сок и цедра)
  • 100 г мягкого сливочного масла 82,5%
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 25 мл коньяка/виски/рома
  • 100 г изюма/цукатов
  • 200 г сахарной пудры
  • щепотка соли
  • декоративная посыпка (опционально)

Способ приготовления

  1. Предварительно достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Изюм хорошо помойте, выложите на бумажное полотенце и промокните ― он должен быть полностью сухим. 
  2. Приготовьте опару. Нагрейте в сотейнике молоко до 30―35 градусов и покрошите в него 25 г живых дрожжей (можно использовать сухие дрожжи, но почитайте на этикетке информацию о пропорциях). Хорошо перемешайте до их растворения. Лучше это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков.  Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Опара должна увеличиться в два раза.
  3. Добавьте в опару одно яйцо и один желток, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
  4. Добавьте размягченное сливочное масло и сметану. Хорошо перемешайте все венчиком. Можете использовать кухонную машину с насадкой «венчик» на средних оборотах.
  5. Натрите апельсиновую цедру на мелкой терке, не затрагивая белую часть, и добавьте к смеси с опарой.
  6. Выжмите сок половины апельсина и тоже добавьте в опару. Вторую половину апельсина отложите ― вам понадобится сок для апельсиновой глазури.
  7. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.
  8. Добавьте муку и размешайте тесто лопаткой до однородности. Количество муки зависит от того, какого размера яйца вы использовали. Для выпечки мы всегда берем с отметкой С1.
  9. По желанию добавьте в тесто крепкий алкоголь: коньяк, ром или виски ― это придаст ей особый аромат.
  10. Вымешивайте мягкое тесто не менее 10 минут, так оно будет более однородным. Можете воспользоваться кухонной машиной с насадкой «крюк». Тесто не должно липнуть к рукам. Сформируйте из него шар и выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2―3 раза. Обомните его и снова сформируйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушные и легкие пасхи.
  11. Затем снова обомните тесто и добавьте в него изюм. Делайте это так, чтобы его не было на поверхности теста, и он не пригорел во время приготовления пасхи. 
  12. Наполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Если вы используете металлические формы, предварительно застелите дно формы пергаментом, а затем смажьте его и стенки сливочным маслом. Оставьте в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы. 
  13. Выпекайте пасхи в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20―35 минут в зависимости от размера форм. Используйте режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
  14. Готовые пасхи полностью остудите и украсьте апельсиновой глазурью. Для этого в сотейник всыпьте 200 г сахарной пудры, добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на пасхи и украсьте декоративной посыпкой.

Пасхальный хлеб по маминому рецепту

Ингредиенты

На 3―5 штук в зависимости от размера форм:

  • 1,5 кг пшеничной муки
  • 750 г сахара
  • 330 мл молока не менее 2,5% жирности
  • 500 г сливочного масла 82,5% (+ для смазывания форм)
  • 7 яиц
  • 100 г «живых» дрожжей
  • 100 мл теплой воды
  • изюм (по вкусу)
  • 50 г цукатов из свеклы и моркови
  • 30 г ванильного сахара
  • половина апельсина (цедра)
  • несколько капель ромовой эссенции

Способ приготовления

  1. Предварительно достаньте из холодильника сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Изюм хорошо помойте и обсушите бумажным полотенцем. 
  2. Приготовьте опару. Возьмите глубокую миску, влейте 100 мл теплой воды, добавьте живые дрожжи и 2 ст. л. муки. Хорошо перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут. По желанию используйте сухие дрожжи, но сами посчитайте, в какой пропорции добавлять.
  3. Возьмите 7 яиц, отделите белки от желтков. Мы всегда используем с пометкой С1, весом 55―64 г. Если у вас поменьше, берите 8―9 штук. Желтки влейте в чашу кухонной машины, добавьте размягченное масло и сахар. Взбейте до получения однородной массы. Сахар может не весь раствориться на этом этапе, но это нормально.
  4. Когда опара уже поднялась, добавьте к ней масляную смесь и всыпьте оставшуюся муку. Начните вливать молоко небольшими порциями. Замешивайте тесто, оно должно получиться достаточно густым. Делайте это руками или используйте насадку кухонной машины «крюк».
  5. Взбейте белки в пышную пену и введите в тесто. Накройте емкость полотенцем и оставьте в теплом месте на 60 минут, чтобы оно поднялось.
  6. Добавьте несколько капель ромовой эссенции, натертую на мелкой терке цедру половины апельсина, ванильный сахар, изюм и цукаты из овощей. Хорошо вымесите тесто. Чем дольше вы его месите, тем лучше. Оно должно стать упругим и не прилипать к рукам.
  7. Тесто разделите на порции и разложите по формам, занимая 1/3 объема. Важно, чтобы изюма и цукатов не было сверху, потому что они пригорят. Если у вас металлические формы, смажьте их размягченным сливочным маслом. Бумажные не нужно смазывать. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы пасхи подошли в формах. 
  8. Выпекайте до готовности при температуре 170 градусов, пока верхушки не станут насыщенного золотистого цвета, в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Время будет зависеть от размеров форм. Готовность еще проверяйте деревянной шпажкой. Достаньте хлеб из духовки и дайте немного остыть в форме, если использовали металлические, а затем извлеките.

Простые рецепты пасхальных куличей пошагово

Пасха а-ля итальянский панеттоне

Ингредиенты:

На 2 пасхи диаметром около 15 см:

  • 600 г муки
  • 1 пакет быстродействующих дрожжей
  • 150 г сахара (для более сладкой пасхи добавьте еще 50―70 г сахара)
  • ½ ч. л. соли
  • 120 мл натурального йогурта
  • 220 мл теплой воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. мака (зерна)
  • 2 желтка (+1 для смазывания пасхи)
  • 100 г изюма
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
  • 1 ст. л. молока

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры (и еще немного для изюма)
  • 1―2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)

Способ приготовления

  1. Муку просейте через сито. Достаньте яйца, сливочное масло и йогурт из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Изюм помойте и высушите на бумажном полотенце.
  2. В небольшой емкости смешайте дрожжи и 220 мл теплой воды, ванильный сахар и половину обыкновенного сахара (75 г). Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.
  3. В миске смешайте 2 яичных желтка с оставшимся сахаром (75 г), йогурт, размягченное сливочное масло и соль. Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру и мак. Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.
  4. Добавьте в смесь дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков примерно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.
  5. Высушенный изюм смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот нехитрый прием нужен для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Начните аккуратно разминать тесто, добавляя к нему изюм. 
  6. Разделите тесто на количество частей, которое соответствует вашим формам для выпечки. Главное, что вы должны помнить: формы нужно заполнять не более чем на треть. Разложите тесто, накройте формы полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы. 
  7. Смажьте верхушки смесью одного желтка и 1 ст. л. молока. Следите за тем, чтобы изюма не было на поверхности пасхи, потому что он может пригореть.
  8. Духовку разогрейте до 180 градусов. Режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасхами на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30―45 минут в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
  9. Готовые пасхи достаньте из духовки. Пока они охлаждаются в формах, сделайте глазурь. В сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1―2 ст. л. лимонного сока. Смажьте верхушку каждой пасхи смесью и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.

Творожная заварная пасха без выпечки

Ингредиенты

  • 700 г творога 9%
  • 350 мл сливок не менее 33% жирности
  • 5 желтков
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г сливочного масла 85,2%
  • 1 лимон (цедра)
  • 50―75 г жареного миндаля
  • щепотка соли

Способ приготовления

  1. Достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Обязательно используйте сливки высокой жирности, только тогда их можно будет взбить до устойчивых пиков. Для творожной пасхи нужен достаточно сухой и жирный творог. Если у вас не такой, необходимо его обернуть в марлевый мешочек и поставить под пресс на ночь, чтобы стекла сыворотка, и только потом приступать к приготовлению.
  2. Для получения легкой кремовой смеси перетрите творог через сито или перебейте блендером.
  3. Соедините в миске желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перетрите их венчиком до белого цвета. Можете воспользоваться кухонной машиной с соответствующей насадкой и сделать это на средних оборотах. Наши пасхи получились умеренно сладкими. По желанию вы можете увеличить или уменьшить количество сахара.
  4. 200 мл сливок прогрейте в сотейнике на небольшом огне при постоянном помешивании до появления пара над поверхностью. Если у вас есть градусник, то до 70 градусов.
  5. Затем перелейте сливки в миску с желтками и хорошо перемешайте венчиком.
  6. Верните получившуюся смесь в сотейник. На маленьком огне при постоянном помешивании заварите ее до легкого загустения. Должна получиться консистенция жидкой сметаны.
  7. Добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло к творожной массе. Хорошо размешайте до полного объединения. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона ― так пасха приобретет приятный цитрусовый аромат. Натирайте, не затрагивая белую часть цитруса, иначе она будет горчить. Вы также можете использовать апельсин.
  8. 150 мл сливок взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Делайте это в сухой чистой емкости, желательно металлической или стеклянной.
  9. Очень аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.
  10. Обжаренный миндаль крупно порубите ножом и добавьте к массе. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились. Миндаль можно заменить изюмом или другими любимыми цукатами и орехами. Если он сырой, разложите на противень и поставьте в духовку на 10 минут при 180 градусах. Затем пусть полностью охладится.
  11. В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу, слегка утрамбуйте и закройте марлей. Поставьте ее на тарелку, сверху положите еще одну тарелку и установите банку с водой на поверхность, чтобы она прижала массу. Поставьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше ― на ночь. Готовую творожную пасху украсьте.

Шоколадная пасха с цукатами

Ингредиенты

Для теста:

  • 300 г муки (+ для подпыла)
  • 150 г сахара
  • 30 г живых дрожжей
  • 3 яйца
  • 150 мл теплой воды
  • 100 г размягченного сливочного масла (дополнительно для смазывания формы)
  • 2 ст. л. темного какао
  • 100 г цукатов

Для глазури:

  • 2―3 ст. л. лимонного сока
  • 100 г сахарной пудры
  • 2 ст. л. какао

Способ приготовления

  1. Приготовьте опару. Выложите в миску дрожжи и влейте теплую воду. Немного перемешайте, пока дрожжи не растворятся. Затем прибавьте 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. муки. Аккуратно перемешайте опару до однородного состояния. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 25―30 минут, чтобы опара подошла.
  2. Оставшуюся муку просейте в большую миску или чашу комбайна. Всыпьте 2 ст. л. темного какао и оставшийся сахар. Перемешайте сухие ингредиенты лопаткой.
  3. Вбейте к сухим ингредиентам яйца, добавьте размягченное сливочное масло и подошедшую опару. Перемешайте тесто до однородного состояния. Если вам кажется, что оно слишком жидкое, добавьте еще немного муки.
  4. Накройте чашу или миску с тестом полотенцем и оставьте подходить в теплом месте еще на 1 час.
  5. Через час смажьте руки подсолнечным маслом и обомните тесто. Добавьте цукаты и немного перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.
  6. Форму для пасхи щедро смажьте размягченным сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало и готовую пасху можно было легко вынуть. Выложите тесто ― оно должно занимать не более одной трети формы. Накройте полотенцем и оставьте еще раз для подъема в теплом месте на 35―40 минут. 
  7. Духовой шкаф разогрейте до температуры 180 градусов. Выпекайте пасхи 25―40 минут, в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, накройте пасху фольгой сверху, чтобы не подгорала.
  8. Достаньте готовую пасху из духовки и оставьте немного остыть в форме. 
  9. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в мисочке лимонный сок, сахарную пудру и 2 ст. л. какао. Тщательно перемешайте венчиком. Если глазурь получилась слишком густой, добавьте еще немного лимонного сока.
  10. Остывшую пасху достаньте из формы и покройте сверху блестящей шоколадной глазурью. Украсьте дольками цукатов, орехами или другими ингредиентами по вкусу.

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