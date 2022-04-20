Участники Евровидения поблагодарили украинских волонтеров

В международный День благодарности волонтерам (20 апреля) участники и победители песенного конкурса Евровидение разных лет обратились к волонтерам в Украине и мире со словами солидарности и поддержки.

По инициативе киевской волонтерской организации «Ukraine Alive 2022» свои видеообращения записали артисты Эмили де Форест (победительница Евровидения-2013, Дания), Эльдар Гасимов (победитель Евровидения-2011, Азербайджан), певец wrs (представитель Румынии на Евровидении-2018), София Нижарадзе (представитель Грузии на Евровидении-2010), Ральфс Айландс (представитель Латвии на Евровидении-2013), Лидия Исак (представитель Молдовы на Евровидении-2016), Марцин Мрозински (представитель Польши на Евровидении-2010), Гера Бьёрк (представительница Исландии на Евровидении-2010), группа NaviBand (представители Беларуси на Евровидении-2017).

Фактически артисты положили начало международной онлайн-эстафете #ThePowerOfHopeUkraine. Все эти музыканты ведут информационную деятельность в поддержку Украины в своих соцсетях.

«Украинские волонтеры! Гордимся вами! Вы нам показали, что такое отвага! Вы делаете большое дело! Мы с Украиной! Слава Украине! Героям Слава!» — эти и другие фразы звучат в видео к международному Дню благодарности волонтерам от артистов Евровидения на разных языках.

«Цель инициативы — привлекать внимание мира к украинским локальным волонтерским организациям и напомнить об Украине. Граждане Европы должны знать не только о больших фондах, но и о ежедневных подвигах отдельных волонтеров. Также предлагаем всем волонтерам Украины добавлять хэштег #ThePowerOfHopeUkraine в свои фото- и видеоотчеты в соцсетях!» — говорит об онлайн-эстафете представитель «Ukraine Alive 2022», украинский музыкальный продюсер и волонтер Влад Дарвин.

«Среди участников Евровидения много исполнителей, которые действительно помогают украинским переселенцам, перечисляют средства в украинские благотворительные фонды, информируют своих подписчиков о ситуации в Украине! Если их усилия объединять, мы можем привлекать еще больше помощи на сторону Украины!» ― отмечает соорганизатор акции, международный журналист Владимир Бирюков.

«Этот онлайн-марафон будет продолжаться и дальше. Мы будем приобщать к нему музыкантов, спортсменов и общественных деятелей из разных стран! Менеджеры публичных людей и медийщики должны делать максимум для того, чтобы Украина оставалась на повестке дня всех мировых СМИ», — отмечает координатор акции #ThePowerOfHopeUkraine, руководитель агентства «Master Management 360» Яна Прядко.



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