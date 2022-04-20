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Пасха: рецепт от Александра Белодеда

20.04.2022

Александр Белодед ― участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» поделился рецептом невероятно красивой и вкусной пасхи. Подробности ― далее в материале. 

Пасха 2022: кулич — рецепт пасхальных куличей

Ингредиенты:

Для опары

  • Мука — 150 г
  • Молоко — 250 г
  • Дрожжи — 25 г
  • Сахар — 25 г

Для теста

  • Мука — 400 г
  • Солод — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 200 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Желток — 4 шт
  • Цукаты домашние — 180 г
  • Орех грецкий — 100 г

Для цукатов

  • Апельсин — 1 шт (приблизительно 230 г)
  • Сахар — 50 г

Для глазури

  • Белок — 2 шт
  • Сахарная пудра — 200 г

Приготовление цукатов (лучше приготовить заранее)

  1. Положите апельсин в сотейник и наполните его холодной водой.
  2. Накройте крышкой и поставьте на сильный огонь, пока не закипит. Уменьшите огонь и варите 25 мин.
  3. Слейте воду и дайте хорошо остыть.
  4. Нарежьте апельсин с мякотью на мелкие кубики (0,5х0,5).
  5. Поместите нарезанный апельсин в сотейник, добавьте сахар и варите на среднем огне около 10 мин., пока цукаты не впитают всю жидкость и не станут вязкими.

Приготовление опары

  1. Разведите дрожжи в теплом молоке.
  2. Добавьте муку, хорошо перемешайте, а затем добавьте сахар.
  3. Накройте опару полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. За это время опара должна увеличиться в объеме и немного опасть.

Приготовление теста

  1. Разотрите желтки, солод и сахар, но не взбивайте.
  2. Растопите сливочное масло.
  3. В опару добавьте муку и половину яичной смеси. Месите, пока не соединяться все ингредиенты. Добавьте оставшуюся яичную смесь, а потом вымешивайте до полного соединения.
  4. Затем в три приема добавьте масло, каждый раз вымешивая до полного впитывания масла.
  5. Вымешивайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Тесто слегка будет прилипать к рукам.
  6. Добавьте цукаты и мелко нарубленные орехи и несколько раз обомните, чтобы хорошо распределились по тесту.
  7. Оставьте тесто подходить на 1,5 часа. Через 45 мин слегка осадите его.
  8. Через 1,5 часа обомните тесто и разделите по формам (я простилаю формы пергаментом).
  9. Оставьте тесто в формах на час.
  10. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке. Если у вас небольшие пасхи (150 г), то это займет около 30 мин., а килограммовая выпекается около 1 часа 10 мин.
  11. Если вы выпекаете большую пасху, то через 25―30 мин. лучше накрыть ее фольгой, чтобы не пригорела шапочка.

Глазурь

  1. Смешайте белки с сахарной пудрой и взбивайте миксером, пока смесь не станет блестящего белого цвета.
  2. Смажьте пасхи глазурью, пока они еще теплые.

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