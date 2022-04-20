Пасха 2022: кулич — рецепт пасхальных куличей

Пасха: рецепт от Александра Белодеда
20.04.2022
Александр Белодед ― участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» поделился рецептом невероятно красивой и вкусной пасхи. Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
Для опары
- Мука — 150 г
- Молоко — 250 г
- Дрожжи — 25 г
- Сахар — 25 г
Для теста
- Мука — 400 г
- Солод — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахар — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Желток — 4 шт
- Цукаты домашние — 180 г
- Орех грецкий — 100 г
Для цукатов
- Апельсин — 1 шт (приблизительно 230 г)
- Сахар — 50 г
Для глазури
- Белок — 2 шт
- Сахарная пудра — 200 г
Приготовление цукатов (лучше приготовить заранее)
- Положите апельсин в сотейник и наполните его холодной водой.
- Накройте крышкой и поставьте на сильный огонь, пока не закипит. Уменьшите огонь и варите 25 мин.
- Слейте воду и дайте хорошо остыть.
- Нарежьте апельсин с мякотью на мелкие кубики (0,5х0,5).
- Поместите нарезанный апельсин в сотейник, добавьте сахар и варите на среднем огне около 10 мин., пока цукаты не впитают всю жидкость и не станут вязкими.
Приготовление опары
- Разведите дрожжи в теплом молоке.
- Добавьте муку, хорошо перемешайте, а затем добавьте сахар.
- Накройте опару полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. За это время опара должна увеличиться в объеме и немного опасть.
Приготовление теста
- Разотрите желтки, солод и сахар, но не взбивайте.
- Растопите сливочное масло.
- В опару добавьте муку и половину яичной смеси. Месите, пока не соединяться все ингредиенты. Добавьте оставшуюся яичную смесь, а потом вымешивайте до полного соединения.
- Затем в три приема добавьте масло, каждый раз вымешивая до полного впитывания масла.
- Вымешивайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Тесто слегка будет прилипать к рукам.
- Добавьте цукаты и мелко нарубленные орехи и несколько раз обомните, чтобы хорошо распределились по тесту.
- Оставьте тесто подходить на 1,5 часа. Через 45 мин слегка осадите его.
- Через 1,5 часа обомните тесто и разделите по формам (я простилаю формы пергаментом).
- Оставьте тесто в формах на час.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке. Если у вас небольшие пасхи (150 г), то это займет около 30 мин., а килограммовая выпекается около 1 часа 10 мин.
- Если вы выпекаете большую пасху, то через 25―30 мин. лучше накрыть ее фольгой, чтобы не пригорела шапочка.
Глазурь
- Смешайте белки с сахарной пудрой и взбивайте миксером, пока смесь не станет блестящего белого цвета.
- Смажьте пасхи глазурью, пока они еще теплые.
Больше по теме: Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+