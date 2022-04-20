Пасха 2022: кулич — рецепт пасхальных куличей

Александр Белодед ― участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» поделился рецептом невероятно красивой и вкусной пасхи. Подробности ― далее в материале.

Для опары

Для теста

Для цукатов

Для глазури

Приготовление цукатов (лучше приготовить заранее)

Поместите нарезанный апельсин в сотейник, добавьте сахар и варите на среднем огне около 10 мин., пока цукаты не впитают всю жидкость и не станут вязкими.

Нарежьте апельсин с мякотью на мелкие кубики (0,5х0,5).

Слейте воду и дайте хорошо остыть.

Накройте крышкой и поставьте на сильный огонь, пока не закипит. Уменьшите огонь и варите 25 мин.

Положите апельсин в сотейник и наполните его холодной водой.

Приготовление опары

Накройте опару полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. За это время опара должна увеличиться в объеме и немного опасть.

Добавьте муку, хорошо перемешайте, а затем добавьте сахар.

Приготовление теста

Разотрите желтки, солод и сахар, но не взбивайте.

Растопите сливочное масло.

В опару добавьте муку и половину яичной смеси. Месите, пока не соединяться все ингредиенты. Добавьте оставшуюся яичную смесь, а потом вымешивайте до полного соединения.

Затем в три приема добавьте масло, каждый раз вымешивая до полного впитывания масла.

Вымешивайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Тесто слегка будет прилипать к рукам.

Добавьте цукаты и мелко нарубленные орехи и несколько раз обомните, чтобы хорошо распределились по тесту.

Оставьте тесто подходить на 1,5 часа. Через 45 мин слегка осадите его.

Через 1,5 часа обомните тесто и разделите по формам (я простилаю формы пергаментом).

Оставьте тесто в формах на час.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке. Если у вас небольшие пасхи (150 г), то это займет около 30 мин., а килограммовая выпекается около 1 часа 10 мин.