Антону Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет
20.04.2022
Украинскому тревел-блогеру Антону Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет. Причиной тому послужила его «антивоенная позиция» и осуждение полномасштабного нападения рф на Украину. Подробности ― далее.
С первого дня полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Антон Птушкин высказывался против войны и критиковал кремлевское руководство. Результатом этого стал запрет на въезд. Так, с 16 апреля 2022 года Антон Птушкин больше не может въезжать на территорию рф. Запрет продлится до 2072 года. А это значит, что тревел-блогер сможет посетить россию только в возрасте 87 лет.
Сам Антон Птушкин коротко и с иронией прокомментировал эту ситуацию.
«Короче, выпуска про Поволжье не будет», ― написал блогер на своей странице в Twitter.