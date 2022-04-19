Украинская студенческая лига начала благотворительный сбор средств для детей

Благотворительная организация «Украинская студенческая лига» начала проект «PYSANKA», суть которого состоит в благотворительном сборе средств для нужд пострадавших от войны детей и закупки гуманитарной помощи и медикаментов во фронтовые и прифронтовые зоны.

Почему именно писанка? Издревле этот элемент украинской культуры обладал магической доброй силой и служил оберегом.

К организованным проектом мастер-классам по росписи писанок во Львове приобщилось уже более 50 внутренне перемещенных детей. Цель ― отвлечь их от ужасов войны, от ада, из которого они выбрались. В благотворительном проекте также принимают участие профессиональные писанкари и медийные украинские звезды.

Как каждый может помочь проекту?

На сайте вы увидите уникальные писанки, созданные украинскими детьми, и прочтете реальные истории войны. Вы можете пожертвовать любую сумму. Все вырученные деньги будут направлены на поддержку Украины. Проект продлится с 17 по 24 апреля на страницах Украинской студенческой лиги.

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