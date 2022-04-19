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Пасхальные шоколадные яйца: рецепт

19.04.2022

Данное угощение на Пасху-2022 является таким же традиционным. Приготовить шоколадные яйца непросто, но зато вы научитесь делать настоящее произведение кондитерского искусства. Подробный рецепт шоколадных пасхальных яиц читайте в материале. 

пасха 2019

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Ингредиенты:

  • Сахар – 700 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Сгущенное молоко – 300 г
  • Мед – 2 ст. л.
  • Ванилин – 1 ч. л.
  • Желтый пищевой краситель  несколько капель
  • Горький черный шоколад – 250 г

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в сотейнике (на медленном огне). До кипения не доводите.
  2. В отдельной мисочке смешайте мед, сгущенное молоко, сахар, ваниль, пищевой краситель. В полученную смесь добавьте растопленное масло и перемешайте. Накройте полученную жидкость пленкой и оставьте на 4 часа.
  3. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите на водяной бане.
  4. Из медовой массы сделайте конфеты в виде яиц. Затем покройте их глазурью.
  5. Каждое яйцо необходимо насадить на вилку и поместить в шоколад.
  6. Выложите наши особенные пасхальные яйца на бумагу для выпечки, чтобы шоколад на них полностью застыл.

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