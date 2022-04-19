Данное угощение на Пасху-2022 является таким же традиционным. Приготовить шоколадные яйца непросто, но зато вы научитесь делать настоящее произведение кондитерского искусства. Подробный рецепт шоколадных пасхальных яиц читайте в материале.

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Ингредиенты:

Сахар – 700 г

700 г Сливочное масло – 125 г

125 г Сгущенное молоко – 300 г

300 г Мед – 2 ст. л.

2 ст. л. Ванилин – 1 ч. л.

Желтый пищевой краситель – несколько капель

несколько капель Горький черный шоколад – 250 г

Приготовление:

Растопите сливочное масло в сотейнике (на медленном огне). До кипения не доводите. В отдельной мисочке смешайте мед, сгущенное молоко, сахар, ваниль, пищевой краситель. В полученную смесь добавьте растопленное масло и перемешайте. Накройте полученную жидкость пленкой и оставьте на 4 часа. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите на водяной бане. Из медовой массы сделайте конфеты в виде яиц. Затем покройте их глазурью. Каждое яйцо необходимо насадить на вилку и поместить в шоколад. Выложите наши особенные пасхальные яйца на бумагу для выпечки, чтобы шоколад на них полностью застыл.

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