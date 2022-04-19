Пасхальные шоколадные яйца: рецепт
19.04.2022
Данное угощение на Пасху-2022 является таким же традиционным. Приготовить шоколадные яйца непросто, но зато вы научитесь делать настоящее произведение кондитерского искусства. Подробный рецепт шоколадных пасхальных яиц читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Сахар – 700 г
- Сливочное масло – 125 г
- Сгущенное молоко – 300 г
- Мед – 2 ст. л.
- Ванилин – 1 ч. л.
- Желтый пищевой краситель – несколько капель
- Горький черный шоколад – 250 г
Приготовление:
- Растопите сливочное масло в сотейнике (на медленном огне). До кипения не доводите.
- В отдельной мисочке смешайте мед, сгущенное молоко, сахар, ваниль, пищевой краситель. В полученную смесь добавьте растопленное масло и перемешайте. Накройте полученную жидкость пленкой и оставьте на 4 часа.
- Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите на водяной бане.
- Из медовой массы сделайте конфеты в виде яиц. Затем покройте их глазурью.
- Каждое яйцо необходимо насадить на вилку и поместить в шоколад.
- Выложите наши особенные пасхальные яйца на бумагу для выпечки, чтобы шоколад на них полностью застыл.
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