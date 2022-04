Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 16.04.2022

Идет пятдесят другий день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 16 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составляют /The total combat losses of the enemy from 24.02 to 16.04 were approximately: