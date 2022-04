Пропаганда путина годами вмешивалась в историю и переписывала ее под себя, чтобы забрать украинское наследие Киевской Руси. Однако эти попытки длятся уже не 30 лет и даже не одно столетие. Когда было первое упоминание названия «Украина», почему Украину перестали называть «Киевская Русь» ― читайте на СТБ.

Больше по теме: Нацизм и национализм: что это значит и почему их нельзя путать

Первое упоминание Украины

Впервые название «Украина» для определения территорий Переяславского княжества употреблено в Ипатьевской летописи под 1187 годом. Следует отметить, что названия народов никогда не означали сразу то, что они значат сейчас. Например, «немцы» ― это были «немые», все народы, которых не понимали, потому что они разговаривали на германских языках. Deutschland (самоназвание Германии) ― «местные люди». Словом «русь» сначала называли гребцов, затем это было название дружинно-торговой корпорации, потом народа, и только впоследствии это становится названием государства.

После монгольского нашествия и захвата Киева территория современной Украины была разграблена и потеряла ключевое политическое значение. Центр Руси переместился в Галицкое княжество.

С 13 века есть вопросы по употреблению терминов «Русь» и «Украина». Частично из-за «бархатной оккупации» Великим Княжеством Литовским, частично из-за социально-политических и религиозных процессов в Европе. Хотя в Галицко-Волынской летописи еще упоминается «Русь-Украина», а под 1213 годом записано, что князь Даниил «забрал Берестой, и Угровск, и Верещин, и Столпье, и Комов, и всю Украину».

Украина и Киевская Русь

Есть две теории происхождения слова «Украина» и две позиции по использованию термина «Русь». Пророссийские ученые, ученые еще советских школ склоняются к мнению о том, что «Украина» образовано от «окраина». Якобы это земля между западноевропейскими странами и кочевой, а затем азиатской степью.

Другие ученые, среди которых Б. Д. Гринченко, С. Я. Ермоленко, В. М. Андрусяк и академик НАНУ Г. П. Пивторак считают, что слово «Украина» имеет значение, как и Deutschland, ― «моя земля, мой край». Тем не менее, к настоящему моменту не смогли прийти к согласию.

Россия и Украина ― что появилось раньше

Из-за отказа от использования термина «Русь» украинцами и благодаря приказу Петра Первого 1721 года о переименовании Московии в «российскую империю» началось похищение нашей истории и связи с Киевской Русью. В течение 300 лет россияне распространяли идею о неполноценности украинцев, «которых вообще не существует». По приказу московских царей производилось изъятие рукописей и старопечатных книг из библиотек, исторические источники подвергали беспощадному цензурированию и переписыванию, после чего многие первоисточники бесследно исчезли. В то время как название «Россия» возникло в 1721 году и было калькой с греческого слова, которым в Византии обозначали Русь (Киевскую). До этого официально страну называли «Московия», «Московское царство».

На европейских картах до 15―16 веков Украина не называлась «Ukraina», а обозначалась «Russia Rubra» ― Красная Русь или «Rus» ― Русь, а нынешняя россия ― «Moscovia».

С развитием казачества в 17 веке популярность приобретает название «Украина» ― как географическое название территорий, на которых были казаки. В таком смысле термин «Украина» употребляется в писаниях киевского католического епископа И. Верещинского (кон. 16 в.), в диариушах С. Бельского 1609 г. и Ш. Окольского 1638 г., в письмах епископа и митрополита И. Копинского. В частности гетман Петр Сагайдачный в письме Жигмонту III 15 февраля 1622 г. писал об «Украине, собственной, извечной отчизне нашей», «городах украинских», «народе украинском».

В 1672 г. в Бучачском договоре на польском и турецком языках было закреплено название «Украина» на международном уровне.

В актах и ​​документах гетманов Украины Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Петра Дорошенко, Ивана Самойловича, Ивана Мазепы, Пилипа Орлика тоже используется название «Украина».

Однако после заключения Переяславского соглашения 1654 г., во время которого московский царь обманул Богдана Хмельницкого, начинается постепенная, но верная потеря гетманами влияния на политической арене.

В 1648 г. была опубликована «Общая карта Украины» Гийома де Боплана, который до 1638 г. был на службе польского короля и составил для него карту Украины. В 1639 г. он закончил рукописную карту «Tabula Geographica Ukrainska» («Украинская географическая карта»), которую затем передал Вильгельму Гондиусу, изготовившему в 1648 г. «Общую карту Украины». Это было первое картографическое закрепление территорий Украины на международном официальном уровне. На ней было подробно описано всю территорию Украины «от Трансильвании до Московии».

Больше по теме: Кто такие орки и почему они вторглись в Украину

А в 1710 г. голландский гравер и картограф Абрахам Аллард в Амстердаме издал карту «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…» в издательстве «Covens & Mortier». Надпись «Ukraina» на карте занимает Правобережье и Левобережье, географически охватывает территорию от Подолья и Галичины до Слобожанщины. Также Галичина и Покутье подписаны как Красная Русь, а на юге обозначены казачьи степи.

Утверждение названия «Украина» в 19 и 20 веках

19 век обозначился прогрессивными преобразованиями в экономике, политике и культуре. «Весна народов» имела большое значение для украинцев, живших на западных территориях. Однако в российской империи украинцев позорно называли «малороссами», запрещали преподавание и книгопечатание на украинском языке.

Наконец, официально название «Украина» закрепилось с провозглашением Украинской Народной Республики (универсалы Центральной Рады 1917, 1918 гг., Директории 1918 г.), Украинской (Гетманской) Державы (29 апреля 1918 г.) и Западноукраинской Народной Республики (1 ноября 1918 г.). С захватом УНР российскими большевиками,Украина снова оказалась в оккупации. Под советской властью она называлась Украинская Социалистическая Советская Республика (с 6 января 1919 г.), а с 31 января 1937 г. — Украинская Советская Социалистическая Республика.

С провозглашением независимости в 1991 году за Украинским государством было закреплено название Украина.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.