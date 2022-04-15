Как вылечить ангину у ребенка

Вы все еще лечите ребенка от ангины горячим молоком и полосканием горла? Вы даже не догадываетесь, что убиваете его здоровье. Как этого не допустить, рассказал семейный врач и эксперт проекта «Все буде добре» – Константин Зеленский.

После ангины риск осложнений выше, чем после гриппа. Чаще всего страдают суставы и сердце, и многие дети потом всю жизнь мучаются от ревматизма или миокардита. Но зачастую в возникновении осложнений виноваты мы сами.

Ангина – это инфекционное заболевание, сопровождающееся острым воспалением миндалин. В 80% случаев возбудителями ангины являются бактерии стрептококки. Существует два пути инфицирования человека. Первый – заражение от больного человека воздушно-капельным путем. Второй – это активация бактерий, которые есть в организме каждого человека. В нормальных условиях иммунитет сдерживает патогенные бактерии, но стоит ему чуть-чуть ослабнуть, и механизм самозаражения срабатывает. Как ни странно, но разгар заболевания, особенно среди детей, обостряется именно в начале осени. Причинами этого становятся факторы, которые ослабляют иммунитет. Среди них постоянный резкий перепад температур, который создают кондиционеры в квартирах и офисах, холодные напитки и продукты, купание в водоемах. Наиболее неожиданный фактор – это загар. Оказывается, длительное воздействие солнечного света на верхние слои эпителия серьезно ослабляет иммунную систему. Еще одними факторами, которые существенно повышают риск ангины, является сухой и загазованный воздух, табачный дым и использование агрессивных моющих средств для уборки. Они раздражают слизистую оболочку горла, которая становится чрезвычайно чувствительной, что способствует активации бактерий.

Кариес может провоцировать ангину. Многие родители считают, что кариес на молочных зубах – это пустяки, ведь они все равно выпадут, но опасность в том, что кариес постоянно поддерживает присутствие бактерий в горле, и при малейшей стрессовой ситуации и снижении иммунитета они активизируются.

Есть еще одна причина ангины, о которой многие не догадываются, – это стремление многих родителей держать своего ребенка в тепличных условиях. В итоге ребенка постоянно закутывают в несколько слоев одежды, разрешают пить ему только теплое и т. д. – такая чрезмерная осторожность вызывает патологические изменения в организме и приводит к тому, что ребенок может сразу заболеть, даже выпив воду комнатной температуры.

Как лечить ангину?

Прогревание. Часто люди делают всевозможные согревающие ингаляции, греют и горло, и лимфатические узлы, считая, что так человек быстрее пойдет на поправку. Но это делать крайне нежелательно, особенно в острый период заболевания, когда у ребенка есть температура. Прогревание увеличивает кровоток в горле, из-за этого бактерии начинают интенсивно распространяется по всему организму и глубже проникать в ткани, тогда процесс лечения затягивается на несколько недель или даже месяцев, а также из-за этого может возникать воспаление среднего уха, что иногда приводит к ухудшению или даже потере слуха.

Во время ангины ничего греть не нужно – нужно защищаться от переохлаждений и сквозняков. Обмотайте горло не шерстяным, а хлопчатобумажным шарфом – он защитит ослабленный организм от возможных резких перепадов температуры или случайного сквозняка в квартире.

Также эффективными будут спиртовые компрессы. Но все это только на финишной прямой при борьбе с инфекцией, когда ребенок начал выздоравливать – меньше жалуется на свое состояние, проявляет активность. Но ни в коем случае не тогда, когда у него температура, озноб, сильный отек горла, воспаленные лимфоузлы и т. д.

В острый период, когда у ребенка высокая температура, 38–39 градусов, и он совсем отказывается есть – не заставляйте. Организм в это время активно борется с бактериями, поэтому переваривание пищи будет, наоборот, усложнять ему задачу, тем более сладким, в котором бактерии будут размножаться более активно.

Что касается изделий из муки, то они имеют свойство прилипать к миндалинам, даже когда человек здоров, в результате это способствует скоплению и интенсивному размножению бактерий, особенно если мучное изделие было сладким. Но в умеренных количествах есть можно все, даже мучное, просто нужно быть внимательным. Но самое главное при ангине – питье, чтобы из организма выводились токсические вещества, вызванные деятельностью бактерий.

Молоко, в отличие от других продуктов, оставляет на миндалинах налет и жирную пленку, создавая максимально комфортные условия для бактерий. Дело в том, что на молочных и мясных продуктах стрептококки, которые в 80% случаев вызывают ангину, особенно интенсивно размножаются. Это чревато переходом в боле тяжелую стадию ангины и возникновению осложнений, например, миокардита (воспаления сердечной мышцы). Кстати, ангиной можно заболеть даже через продукты питания. Ведь если другие бактерии моментально гибнут вне носителя, то стрептококки остаются и при этом размножаются.

Если при ангине вы пьете очень кислые напитки или напитки с острыми специями – это как подлить бензина или кислоты в огонь. Поскольку при ангине кислое и острое чрезвычайно раздражают воспаленную слизистую оболочку миндалин. Поэтому употребляя кислые и острые продукты, вы усиливаете воспаление и болевые ощущения. Поэтому чай с лимоном и имбирем при ангине противопоказан.

При ангине лучше всего пить негазированную минеральную воду, несладкие компоты, некрепкий чай, в котором не больше 1 ч. л. сахара и без лимона, а также овощные бульоны. Пища не должна раздражать очень чувствительное воспаленное горло, иначе это будет усугублять болезнь. По консистенции она должна быть пюреобразной – как для деток, у которых еще не прорезались зубы. Поэтому лучше измельчайте отварные овощи, нежирную рыбку и куриную грудку в блендере.

Ошибка многих пациентов в том, что они считают, что бактерии и вирусы лечить можно одними и теми же средствами. Случаи заболевания как вирусной, так и грибковой ангиной встречаются очень редко. В 90% случаев ее вызывают бактерии – стрептококки и стафилококки. И лечатся они только антибиотиками! Поэтому самый эффективный метод лечения ангины – это обратиться к врачу.

А все потому, что у ангины есть несколько видов и стадий. Традиционно выделяют 3 стадии ангины. При первой стадии температура не очень высокая и наблюдается просто покраснение и небольшой отек миндалин. Многие ошибочно считают, что это просто першение в горле или ОРВИ, не оказывают должного лечения, из-за этого ангина может быстро переходить во вторую стадию (когда на миндалинах образуются точки-гнойники) и третью (когда миндалины укрываются гнойными бороздками или пленкой). Такая ангина чаще всего уже влечет за собой серьезные последствия в виде осложнений.

Иногда период между стадиями может сокращаться до нескольких часов. Например, утром у вас просто сильно першило горло, и был только легкий отек и покраснение, а к вечеру могут появиться и гнойники. Поэтому обратиться к врачу желательно как можно раньше.

Кроме того, мало кто знает, но симптомы некоторых смертельно опасных заболеваний очень похожи на симптомы ангины. Это может быть инфекционный мононуклеоз и даже дифтерия. Если не обнаружить их вовремя, человек может умереть.

Антибиотики обязательно должен назначить врач, даже если вы уже болели ангиной и конкретный антибиотик вам помог. Ни в коем случае не принимайте антибиотик для профилактики. Врач назначает курс лечения исходя из характера заболевания и общего состояния организма. Опасность в том, что при лечении ангины антибиотиками улучшение может наблюдаться уже через несколько дней. У ребенка падает температура, уходит острота симптомов. Но бактерии в это время все равно находятся в организме. Если прекратить курс лечения, они могут выработать свой иммунитет к антибиотику. А это очень опасно, поскольку, если бактерии активизируются вновь, то данный вид антибиотиков больше не поможет, нужно будет принимать комбинации других антибиотиков, что может значительно продлить процесс лечения и увеличить риск осложнений. Поэтому, если врач назначил вашему ребенку или вам курс лечения 10 дней, то обязательно его выдержите, даже если через 2 дня чувствуете себя абсолютно здоровым.

Воспаленная слизистая миндалин очень чувствительна, а бинт, марля и вата действует на нее, как абразивная губка. В результате мы сами создаем дополнительную ранку, которая моментально превращается в очаг инфекции. Таким образом, бактерии проникают вглубь тканей, и заболевание усиливается.

Осложнения так часто происходят именно из-за наших заблуждений и ошибок. Здесь единственным правильным вариантом будет обращение к врачу, только он может назначить и провести процедуру снятия налета или гнойников с наименьшим риском опасности. То есть налет при гнойной ангине снимать можно, но только не самостоятельно дома. Сегодня для этого существуют специальные аппаратные технологии.

Полоскание. Тут ошибка заключается в фанатизме многих родителей, которые считают, что чем чаще полоскать горло, тем лучше, например, каждые полчаса или час. Нужно помнить, что полоскание – это интенсивная вибрация миндалин, а когда заболевание находится в острой стадии (первые дни) на миндалинах сконцентрировано огромное количество бактерий, которые благодаря чрезмерной вибрации распространяются по всей глотке. К тому же оно вызывает прилив крови к миндалинам, что в острой стадии тоже способствует распространению инфекции.

Еще одна причина, по которой не рекомендуется налегать на полоскания во время ангины, – это высокая температура. Если у вашего ребенка температура 38–39, ему совсем не рекомендуется вставать с постели. Любое лишнее движение будет заставлять детский организм напрягать все силы, поэтому даже поход в ванную комнату чрезвычайно утомляет малыша.

Зачастую эффективность полоскания сильно преувеличивают. Экспериментально было доказано, что раствор, используемый при полоскании, касается небных миндалин только на 3–5%. Поэтому лучше всего чередовать несколько методов обеззараживания миндалин. Это полоскания, орошение и антисептические леденцы, которые вы можете найти в любой аптеке.

Глубокая тарелка – это отличный тренажер для ребенка, эффективный в профилактике ангины. Если у вашего ребенка нет аллергии на мед, то смажьте дно глубокой тарелки медом и предложите ребенку ее вылизывать. Дело в том, что продукты пчеловодства часто используют в качестве природных антисептиков, а движение языка будет напрягать языковой корень и стимулировать кровообращение. Это повышает барьерную функцию миндалин, таким образом, они становятся менее чувствительными к болезнетворным бактериям.

