#ДобріІсторії: Антонина Хижняк по ночам шьет украинские флаги для ВСУ на передовую
Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід» Антонина Хижняк с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ежедневно поддерживает боевой дух и силы украинцев. Она помогает волонтерам и сдает кровь для раненых. Теперь актриса показала, что шьет на машинке дома флаги для подразделений ВСУ на передовую.
Антонина опубликовала фото и видео своей работы в соцсетях ― ночью с завешенными окнами за машинкой, а днем ― уже готовые флаги.
«Еще один флаг готов! Заряженный на победу, завтра поедет к ребятам на передовую! Слава ВСУ! Все будет Украина!» ― пишет актриса.
Еще Антонина показала, что ночью ей компанию составляет их хомяк, внимательно следящий за работой.
«Мой бессменный компаньон. 22:23 ― смена объявляется открытой», ― пишет актриса.
«Сегодня флаги поедут к своим адресатам. Каждый миллиметр прошел через мои руки, заряженный на победу и пропитанный любовью к украинцам. Это для меня сакральный процесс, потому и каждый флаг получается особенным.
Ткань Габардин, размер примерно 50*70см.
P.S. Мои запасы уже кончились, нити тоже. Так что если есть желание — собираю донать на следующие партии для бойцов. В каждый пакетик обязательно вкладываю листовку с подписью. А если хотите себе флаг, отмечайтесь в комментариях и пишите в личные телефон и адрес», ― сказала актриса.