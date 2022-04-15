Антонина Хижняк по ночам шьет украинские флаги для ВСУ на передовую

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід» Антонина Хижняк с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ежедневно поддерживает боевой дух и силы украинцев. Она помогает волонтерам и сдает кровь для раненых. Теперь актриса показала, что шьет на машинке дома флаги для подразделений ВСУ на передовую.

Антонина опубликовала фото и видео своей работы в соцсетях ― ночью с завешенными окнами за машинкой, а днем ​​― уже готовые флаги.

«Еще один флаг готов! Заряженный на победу, завтра поедет к ребятам на передовую! Слава ВСУ! Все будет Украина!» ― пишет актриса.

Еще Антонина показала, что ночью ей компанию составляет их хомяк, внимательно следящий за работой.

«Мой бессменный компаньон. 22:23 ― смена объявляется открытой», ― пишет актриса.

«Сегодня флаги поедут к своим адресатам. Каждый миллиметр прошел через мои руки, заряженный на победу и пропитанный любовью к украинцам. Это для меня сакральный процесс, потому и каждый флаг получается особенным.

Ткань Габардин, размер примерно 50*70см.

P.S. Мои запасы уже кончились, нити тоже. Так что если есть желание — собираю донать на следующие партии для бойцов. В каждый пакетик обязательно вкладываю листовку с подписью. А если хотите себе флаг, отмечайтесь в комментариях и пишите в личные телефон и адрес», ― сказала актриса.

Переглянути цей допис в Instagram

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.