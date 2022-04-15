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#ДобріІсторії: Антонина Хижняк по ночам шьет украинские флаги для ВСУ на передовую

15.04.2022

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід» Антонина Хижняк с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ежедневно поддерживает боевой дух и силы украинцев. Она помогает волонтерам и сдает кровь для раненых. Теперь актриса показала, что шьет на машинке дома флаги для подразделений ВСУ на передовую.

Антоніна Хижняк

Антонина опубликовала фото и видео своей работы в соцсетях ― ночью с завешенными окнами за машинкой, а днем ​​― уже готовые флаги.

«Еще один флаг готов! Заряженный на победу, завтра поедет к ребятам на передовую! Слава ВСУ! Все будет Украина!» ― пишет актриса.

Еще Антонина показала, что ночью ей компанию составляет их хомяк, внимательно следящий за работой.

Антонина Хижняк по ночам шьет украинские флаги для ВСУ на передовую

«Мой бессменный компаньон. 22:23 ― смена объявляется открытой», ― пишет актриса.

Антонина Хижняк по ночам шьет украинские флаги для ВСУ на передовую

«Сегодня флаги поедут к своим адресатам. Каждый миллиметр прошел через мои руки, заряженный на победу и пропитанный любовью к украинцам. Это для меня сакральный процесс, потому и каждый флаг получается особенным.

Ткань Габардин, размер примерно 50*70см.

P.S. Мои запасы уже кончились, нити тоже. Так что если есть желание — собираю донать на следующие партии для бойцов. В каждый пакетик обязательно вкладываю листовку с подписью. А если хотите себе флаг, отмечайтесь в комментариях и пишите в личные телефон и адрес», ― сказала актриса.

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