Ежегодно христиане отмечают праздник Воскресения Христова ― Пасху. Это один из величайших праздников христианского мира. Дата Пасхи рассчитывается по особому календарю ― пасхалии ― и меняется каждый год. Соответственно каждый год меняются и праздничные выходные. Будут ли у украинцев дополнительные выходные дни на Пасху 2022 года ― читайте в нашем материале.

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В 2022 году православная Пасха выпадает на воскресенье 24 апреля. Согласно украинскому законодательству, если государственный праздник (к которым в Украине приравнена и православная Пасха) выпадает на воскресенье, следующий после него понедельник объявляется нерабочим днем.

Однако в связи с войной, развязанной россией на наших территориях, дополнительного пасхального выходного в 2022 году в Украине не будет. Это означает, что выходные на Пасху 2022 будут только 23 и 24 апреля.

Так, в ст. 6 закона №2136-XI от 15.03.2022 «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» отменяется действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине.

Государственные праздники рассчитаны на работников со стандартными графиками работы и 5-дневной рабочей неделей. Распоряжение же о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ, окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает владелец бизнеса или руководитель путем издания приказа или иного распорядительного документа.

Таким образом, отдельные частные компании могут сами принимать решения относительно своих работников ― предоставлять ли им дополнительный выходной.

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