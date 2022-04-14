Православные церковные праздники в апреле 2022

Церковные праздники в апреле 2022: календарь

В апреле 2022 года, согласно церковному календарю, в Украине продолжается Великий пост, а в конце месяца будет один из главных религиозных праздников ― Воскресение Христово, или Пасха. Какие православные праздники будем отмечать ― смотрите церковный календарь на апрель.

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Церковный календарь на апрель 2022: какие праздники будем отмечать

1 апреля ― мучеников Хрисанфа и Дарии; мученика Панхария, иконы Божией Матери «Умиление».

2 апреля ― преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и др.; мученицы Фотинии (Светланы) самарянки и иже с ней; мучениц Александры, Клавдии и др.

3 апреля ― преподобного Иакова, епископа, исповедника; святого Кирилла, епископа Катанского; святого Фомы, патриарха Константинопольского.

4 апреля ― священномученика Василия, пресвитера Анкирского; мученицы Дросиды; преподобного Исаакия Далматского.

5 апреля ― преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его; преподобного Никона, игумена Киево-Печерского; мучеников Филита, Лидии, Македона, Феопрелия, Кронида и Амфилохия.

6 апреля ― преподобного Захарии, монаха; святого Артемия, епископа Солунского (Селевкийского); преподобного Захарии Печерского; преподобного Иакова, исповедника.

7 апреля ― Благовещение Пресвятой Богородицы.

8 апреля― собор архангела Гавриила; священномучеников Евсевия, Иринея, мучеников Пуплия, Кондрата, Варка; мучениц Анны, Аллы, Ларисы; преподобного Василия Нового.

9 апреля ― мученицы Матроны Солунской; мучеников Мануила и Феодосия; преподобного Иоанна Прозорливого, Египетского; пророка Анании; преподобного Павла, епископа Коринфского.

10 апреля ― преподобной Марии Египетской; преподобного Иллариона Нового; преподобного Стефана, чудотворца, исповедника; мученика Бояна, князя Болгарского.

11 апреля ― мучеников Марка, епископа Арефуссийского; мученика Кирилла; преподобного Иоанна, отшельника; святого Евстафия, исповедника.

12 апреля ― преподобного Иоанна Лествичника; святого Софрония, епископа Иркутского; пророка Иоада; апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря ​​и Епафродита; святого Евулы; преподобного Иоанна; преподобного Зосимы.

13 апреля ― священномученика Ипатия, епископа Гангрского; преподобного Аполлония Египетского; праведного Иосифа Прекрасного.

14 апреля ― преподобной Марии Египетской; преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского; мученика Авраамия Болгарского; преподобного Макария; преподобного Геронтия Печерского; праведного Ахаза.

15 апреля ― преподобного Тита, чудотворца; мученика Поликарпа.

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16 апреля ― преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидийской; мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика; мученицы Феодосии, девы; иконы Божьей Матери «Неувядающий цвет».

17 апреля ― Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим; преподобного Иосифа, песнописца; преподобного Георгия; преподобного Иосифа Печерского; преподобного Зосимы Ворбозомского; мученицы Фервуфы, девы.

18 апреля ― Великий понедельник; мучеников Феодула, Агафопода и иже с ними; преподобного Марка Афинского; преподобного Платона Студийского.

19 апреля ― Великий вторник; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского; святого равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян; преподобной Платониды Сырской; мучеников 120 Персидских; мучеников Иеремия и Архилия, иерея; преподобного Григория Афонского.

20 апреля ― Великая среда; преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского; преподобного Даниила Переяславского; мученика Каллиопия; мучеников Руфина, диакона, Акилины и с ними 200 воинов; преподобного Серапиона.

21 апреля ― Великий (Чистый) четверг; апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними; святого Нифонта, епископа Новгородского; преподобного Руфа Печерского, мученика Павсилипского; святого Целестина, папы римского.

22 апреля ― Великая (Страстная) пятница; мученика Евпсихия; мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и других 270; преподобномученика Вадима, архимандрита.

23 апреля ― Великая суббота; мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других 33; мучеников Иакова, пресвитера, Азадана и Авдикия, дьяконов Персидских.

24 апреля ― Светлое Воскресенье Христово, Пасха; священномученика Антипы; святого Варсонофия, епископа Тверского; преподобного Иакова Железноборовского; преподобного Иоанна.

25 апреля ― Светлый понедельник; преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского; священномученика Зинона, епископа Веронийского; преподобного Исаака Сирина; преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна; преподобной Анфусы; Муромской и Белиничской икон Божией Матери.

26 апреля ― Светлый вторни; священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского; мученика Крискента, из Мир Ликийских; мученицы Фомаиды Египетской.

27 апреля ― Светлая среда; святого Мартина, исповедника, папы римского; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских; мученика Ардалиона Лицедия; мучеников Персидских и Азата, скопца; преподобного Христофора.

28 апреля ― Светлый четверг; апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима; мучениц Василисы и Анастасии; мучеников Месукевийских — Сухия и жены его; мученика Саввы Готтфского.

29 апреля ― Светлая пятница; мучениц Агапии, Ирины, Хионии; мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины; Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери.

30 апреля ― Светлая суббота; священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним; преподобного Акакия, епископа Мелитинского; преподобного Зосимы, игумена Соловецкого; преподобного Александра Свирского; мученика Адима; мученика Адриана.

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