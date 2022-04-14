Киш лорен: рецепт

Киш лорен – вкусное и питательное блюдо, которое довольно не тяжелое в приготовлении. Победительница шоу МастерШеф-10 Яна Балог поделилась рецептом вкусности в своем Instagram.

Ингредиенты:

220 г муки

110 г сливочного масла (холодного)

5 г соли

2 яйца

2 ст.л. холодной воды

150 г копченого бекона

150 г твердого сыра

2 желтка

120 г молока

120 г сливок 20% жирности

соль, перец, мускатный орех по желанию.

Способ приготовления:

Муку перетереть со сливочным маслом в мелкую крошку. Добавить соль, яйцо и воду и сформировать тесто. Завернуть в пленку и отставить в холодильник на 15-20 минут. Нарезать одинаковыми кусками бекон и обжарить на подсолнечном масле до хрустящей золотистой корочки. Раскатать тесто тоненько (3-4 мм) и равномерно поместить в форму, проткнуть дно вилкой несколько раз. На тесто поместить пленку с бобами, во избежание изменения формы. Выпекать 10 минут при 180°C, затем достать из формы бобы, и выпекать еще 10-12 минут (чтобы дно хорошо пропеклось). Тем временем соедините: яйцо, желтки, молоко, сливки и специи. В пропеченное основание на дно разместите равномерно обжаренный бекон, затем натертый сыр и залейте все яично-молочной смесью. Выпекать до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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