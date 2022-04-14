Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Киш лорен: рецепт от Яны Балог

14.04.2022

Киш лорен – вкусное и питательное блюдо, которое довольно не тяжелое в приготовлении. Победительница шоу МастерШеф-10 Яна Балог поделилась рецептом вкусности в своем Instagram.

Киш лорен: рецепт

Ингредиенты:

  • 220 г муки
  • 110 г сливочного масла (холодного)
  • 5 г соли
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. холодной воды
  • 150 г копченого бекона
  • 150 г твердого сыра
  • 2 желтка
  • 120 г молока
  • 120 г сливок 20% жирности
  • соль, перец, мускатный орех по желанию.

Способ приготовления:

  1. Муку перетереть со сливочным маслом в мелкую крошку. Добавить соль, яйцо и воду и сформировать тесто. Завернуть в пленку и отставить в холодильник на 15-20 минут.
  2. Нарезать одинаковыми кусками бекон и обжарить на подсолнечном масле до хрустящей золотистой корочки.
  3. Раскатать тесто тоненько (3-4 мм) и равномерно поместить в форму, проткнуть дно вилкой несколько раз. На тесто поместить пленку с бобами, во избежание изменения формы.
  4. Выпекать 10 минут при 180°C, затем достать из формы бобы, и выпекать еще 10-12 минут (чтобы дно хорошо пропеклось).
  5. Тем временем соедините: яйцо, желтки, молоко, сливки и специи.
  6. В пропеченное основание на дно разместите равномерно обжаренный бекон, затем натертый сыр и залейте все яично-молочной смесью.
  7. Выпекать до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить