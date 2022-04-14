Киш лорен: рецепт от Яны Балог
14.04.2022
Киш лорен – вкусное и питательное блюдо, которое довольно не тяжелое в приготовлении. Победительница шоу МастерШеф-10 Яна Балог поделилась рецептом вкусности в своем Instagram.
Ингредиенты:
- 220 г муки
- 110 г сливочного масла (холодного)
- 5 г соли
- 2 яйца
- 2 ст.л. холодной воды
- 150 г копченого бекона
- 150 г твердого сыра
- 2 желтка
- 120 г молока
- 120 г сливок 20% жирности
- соль, перец, мускатный орех по желанию.
Способ приготовления:
- Муку перетереть со сливочным маслом в мелкую крошку. Добавить соль, яйцо и воду и сформировать тесто. Завернуть в пленку и отставить в холодильник на 15-20 минут.
- Нарезать одинаковыми кусками бекон и обжарить на подсолнечном масле до хрустящей золотистой корочки.
- Раскатать тесто тоненько (3-4 мм) и равномерно поместить в форму, проткнуть дно вилкой несколько раз. На тесто поместить пленку с бобами, во избежание изменения формы.
- Выпекать 10 минут при 180°C, затем достать из формы бобы, и выпекать еще 10-12 минут (чтобы дно хорошо пропеклось).
- Тем временем соедините: яйцо, желтки, молоко, сливки и специи.
- В пропеченное основание на дно разместите равномерно обжаренный бекон, затем натертый сыр и залейте все яично-молочной смесью.
- Выпекать до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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