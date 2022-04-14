Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 14 апреля

Продолжаются пятидесятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.

Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил российской федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по снятию с длительного хранения на базах и складах.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава.

Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина ― нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

В связи с сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области россии.

На Слобожанском направлении окупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов.

Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова.

В городе Белгород враг развернул подразделение информационно-психологических операций вооруженных сил российской федерации с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель ― деморализация и прекращение сопротивления.

Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Удачи не имел. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

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