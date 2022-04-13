Совсем скоро наступит один из главных церковных праздников года ― Пасха. В этот день христиане чтят Воскресение Иисуса Христа и ходят в церковь, чтобы освятить пасхальную корзину. Эта традиция остается неизменной даже во время войны. Но когда же правильно святить пасхи? Узнайте далее.

Больше по теме: Тесто для пасхальных куличей: рецепты пошагово

24 апреля все православные христиане будут отмечать Пасху. Естественно, из-за военных действий в Украине праздник будет не таким как прежде, но традиция освящения пасхальной корзины остается.

Как и в мирное время, богослужения по случаю праздника начнутся в Великую субботу. В разных церквях и храмах может отличаться время, когда разрешено святить пасхи. В церковных канонах допускаются отступления. Так, одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая ― только в воскресенье.

Однако согласно христианским традициям, правильно святить паски после всенощной, то есть пасхальной литургии, которая продолжается всю ночь. Около 3―4 часов утра происходит пасхальный крестный ход, после которого священники меняют темные одеяния на светлые праздничные. И именно после этого наступает время, когда можно освящать пасхальную корзину.

Мирной вам Пасхи!

Больше по теме: Почему красят яйца на Пасху: как появилась эта традиция

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.