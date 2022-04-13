Александр Печерица записал видеообращение из-за атаки россиянами вокзала в Краматоске

Украинский актер, звезда сериалов СТБ Александр Печерица записал обращение по поводу атаки россиянами вокзала в Краматорске. Актер обратился к украинцам и предупредил, что он никогда не простит оккупантов за это преступление.

Александр Печерица служит в теробороне Киевской области, однако его детство тесно связано с Краматорском. Когда россияне атаковали из ракетного комплекса вокзал с беженцами, среди которых были преимущественно женщины и дети, актер обратился к Украине и оккупантам.

«Друзья, собратья, произошла беда ― сегодня обстреляли город Краматорск. Город, где я пошел в школу, где прошло мое детство, где я делал первые шаги и впервые знакомился с этим миром. Сегодня в этот город, в эти мамины песни, детские мечты, бабушкины пирожки ― во все эти детские воспоминания прилетела “черная” ракета. И она попала в меня, она попала в каждого из нас. Слышите, орки, твари вы гребаные? Вам всем там гайки. Я никогда не прощу, и мы отомстим. Слава нашим ВСУ! Победа будет за нами, ребята. Держимся, украинцы. Слава Украине!» ― сказал он в своем обращении.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.