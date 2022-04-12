Украинский контент для детей: популярные каналы на YouTube

Украинский контент для детей сегодня имеет особое значение. Когда из-за войны малыши и наши дети вырваны из обычной жизни, мультики, сказки и песни на украинском дарят им ощущение мира и уюта. А родителям дают возможность занять своих детей. Елена Зеленская составила список популярных каналов на YouTube для детей.

Вот контент, который популярен на YouTube:

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