Украинский контент для детей: популярные каналы на YouTube
12.04.2022
Украинский контент для детей сегодня имеет особое значение. Когда из-за войны малыши и наши дети вырваны из обычной жизни, мультики, сказки и песни на украинском дарят им ощущение мира и уюта. А родителям дают возможность занять своих детей. Елена Зеленская составила список популярных каналов на YouTube для детей.
Вот контент, который популярен на YouTube:
- Цікава наука. Канал для любознательных детей старшего возраста.
- Книга-мандрівка. Украинский мультсериал, в основе которого лежит «Книга-мандрівка. Україна». Его герои – всемирно известные украинцы, которые, к сожалению, не всегда известны в Украине.
- Hey kids. Канал детских песен.
- Телекомпанія Малятко ТВ. Мультики и контент, интересующий каждого.
- Телеканал Плюс Плюс. Хорошие мультики.
- Каю український. Приключения мальчика Каю.
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