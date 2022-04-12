Совсем скоро к христианам придет один из самых главных праздников года — Пасха. Этот день всегда приносит с собой божью благодать и единение, а потому он так важен сейчас для всех. Поскольку с началом военной агрессии россии почти 2,5 миллиона украинцев отправились в соседнюю Польшу, не лишним будет узнать больше о праздновании польской Пасхи. Ведь известно, что католики и православные отмечают Воскресение Христово в разное время. Поэтому если вы задавались вопросом, когда будет польская Пасха в 2022 году и каковы традиции ее празднования, — читайте наш материал.

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Пасха — это один из главных христианских праздников. Но в обычаях празднования у православных и католиков есть некоторые различия. К примеру, дата самой Пасхи.

По православному календарю в 2022 году Воскресение Христово будет отмечаться 24 апреля. А католическая Пасха в 2022 году будет отмечаться неделей ранее. То есть праздник Пасхи («Вельканоц») в Польше состоится 17 апреля.

Как проходит подготовка к празднику Пасхи в Польше?

В преддверии Пасхи поляки окрашивают яйца, а женщины выпекают польский аналог кулича — бабку. В вечер Великой Субботы все отправляются с пасхальными корзинками в костел, чтобы освятить еду, которая будет занимать почетное место на праздничном столе. Действо это производится всей семьей. После освящения еды святой водой она остается нетронутой до утра воскресенья.

В пасхальную корзинку поляки кладут домашнюю колбасу, сыр, соль, хрен, яйца, хлеб. Особое место в ней занимает домашняя выпечка: мазурики, сенкач, пасхальные бабки, кексы и печенье в виде ягненка.

Какие традиции празднования Пасхи у поляков?

Пасхальное воскресенье начинается с праздничной службы в костеле, которую поляки посещают всей семьей. И только после нее они садятся завтракать за праздничный стол. Как и в православных традициях празднования, католики бьются крашенками, чтобы определить «победителя». Во многих городах также существует светская традиция, согласно которой в утро воскресенья приходит пасхальный заяц и одаривает всех подарками.

По завершении пасхального завтрака в некоторых регионах Польши люди отправляются на кладбище, чтобы помянуть своих умерших родственников и принести им праздничную еду. Также существует традиция подниматься на колокольню и бить в колокол, ведь в Пасху это дозволено всем желающим.

После поминания усопших поляки возвращаются домой, где приступают к пасхальному обеду, а затем и ужину, состоящему из многочисленных блюд.

Для поляков, как и для украинцев, Пасха является светлым праздником победы жизни над смертью и добра над злом. Верим в то, что этот праздник станет для всех нас именно таким!

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