Лунный посевной календарь садовода-огородника на апрель 2022 года

Лунный календарь садовода-огородника на апрель 2022 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в этом году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на апрель 2022 года.

Благоприятные дни для покупки семян, саженцев и садового инвентаря: 1–7, 13–15, 28–29.

Благоприятные дни для посева семян цветов: 5–15.

Благоприятные дни для посева семян овощей на рассаду: 1, 8–9, 13–15, 21–22.

Благоприятные дни для посадки корнеплодов: 13–14, 21–22, 25–26, 30 (до обеда).

Благоприятные дни для высадки рассады овощей и цветов в теплицы и в открытый грунт: 25–26.

Благоприятные дни для пересадки комнатных культур: 5–7, 10–15.

Благоприятные дни для посадки плодовых и декоративных деревьев и кустарников: 5–7, 13–15.

Благоприятные дни для прививки деревьев: 1, 10–11.

Полив ― в любой день, кроме: 5–6, 7 (до 19:00), 15–16, 25–26.

Благоприятные дни для жидких подкормок: 2–4, 13–14, 17–24, 30.

Благоприятные дни для внесения сухих удобрений: 5–7.

Благоприятные дни для обрезки деревьев и кустарников, а также комнатных растений: 1, 19–20, 28–29.

Благоприятные дни для работы с почвой: 1–9, 13–14, 17, 21–22, 28–29.

Благоприятные дни для обработки растений от болезней и вредителей: 2–4, 10–11, 17–22, 30.

Благоприятные дни для размножения растений черенкованием: 10–14, 28–29.

Неблагоприятные дни апреля: 16–20, 23–24, 30

Неблагоприятные дни для посева семян и посадки многолетников и луковичных культур: 16, 23–24, 30 (вечер).

Неблагоприятные дни для посадки деревьев и кустарников: 25–26.

Неблагоприятные дни для черенкования растений: 16–18.

Неблагоприятные дни для обрезки деревьев и кустарников: 8–9, 25–26.

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