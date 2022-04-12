Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 12 апреля

Продолжаются сорок восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей российской федерации под видом высокого уровня «террористической угрозы» усилен административно-полицейский режим.

Одновременно с целью усиления группировки враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе российской федерации, слаживание подразделений росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы.

российским командованием пересматриваются условия контрактов для узаконения участия в боевых действиях за пределами россии и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил республики беларусь. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусского участка государственной границы.

Завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка города Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил русской федерации.

В Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не было.

Инженерные подразделения вооруженных сил российской федерации пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Защитники Украины наносят врагу урон и постепенно освобождают занятые захватчиками территории.