Телеканал СТБ продолжает делиться добрыми историями звезд, активно воюющих с врагом. Кто на передовой, а кто держит информационную оборону. Сегодня каждый делает весомый вклад и приближает Украину к победе. Мы пообщались с актером детективного сериала СТБ «Слід» Богданом Рубаном. Где его застала война? Как он помогает сегодня? И что укрепляет веру в победу?

«Война меня застала на отдыхе в Карпатах, где я начал добиваться первых ростков успеха в катании на борде. Но 24 февраля с утра все планы изменились, как и у всех украинцев. Первые три дня были как одни долгие сутки. Эмоционально ты просто работаешь на максимум, пытаешься принять эту ситуацию… Но трудно понять, что это происходит с тобой, твоей страной, твоими людьми. Уже на третий день мозг начинает воспринимать. И я начал мыслить: “Имеем, что имеем. А теперь что мне делать дальше?”», ― вспоминает актер свои первые ощущения от страшного известия о войне.

Чем я занимаюсь? Чем я могу быть полезным? Эти вопросы часто мелькают в головах украинцев сегодня. Поэтому важно овладевать своими эмоциями, чтобы определить свое место. Полезным может быть каждый!

«Эти два вопроса я советую каждому украинцу задать себе. Каждому, кто еще не нашел своей миссии в настоящем. Физически, информационно начинайте делать. Вернувшись из Карпат в Винницу, я начал работать здесь. Я не местный, однако увидев, как мужчины грузят мешки с песком на фуру, подошел и спросил, не нужна ли помощь. У меня проверили документы, мы обменялись телефонами, и с этого момента я начал постоянно помогать. Мы работаем и в гуманитарном центре. Лично от себя у меня получилось почитать на антивоенном ютуб-канале новости. Вклад, который я мог делать от себя, я внес», — говорит Богдан.

Вера украинцев в победу несокрушима. Сегодня важно поднимать боевой дух, поддерживать психологически и находить правильные слова для мотивации: «Веру в победу укрепляет успех наших ВСУ на передовой. Только это, и это главное, о чем мы должны сейчас думать. Это единственная наша цель. Каждая цепочка от волонтера, гуманитарной помощи, информационной борьбы, сдачи крови направлена ​​на успех».

Напоследок Богдан Рубан обратился ко всем украинцам: «Друзья, просто представьте, какой будет наша страна после победы. Ради чего мы все это сейчас делаем. И это просто невероятно мотивирует. Какая Украина будет красивая, переполненная любовью, светом, добром. Все будет Украина».

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