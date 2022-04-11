Орехи — это источник многих витаминов, микроэлементов и питательных веществ. В военное время они, без сомнений, станут хорошим дополнением к рациону каждого человека. О полезных свойствах орехов, а также правилах их употребления рассказывает диетолог Светлана Фус.

Больше по теме: Как питаться во время войны: советы диетолога Светланы Фус

Светлана Фус уверена, что орехи ― концентрированный источник витаминов, минералов и клетчатки. В них довольно-таки много жиров (50―65 г на 100 г продукта). Но это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. ⁣⁣Значительная доля жиров в орехах ― ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря этому они положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.

Диетолог уверяет, что орехи хорошо насыщают организм. Это сытный продукт, поскольку в их состав входят белки, углеводы в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. В условиях войны это очень важно.

Светлана напоминает, что ВОЗ призывает включать взрослым в рацион питания продукты, богатые растительным белком: фрукты, овощи, бобовые, цельные злаки, а также орехи. Кроме того, диетолог советует покупать их только в скорлупе, которая защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистив от скорлупы, ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е.

Обжарка орехов ― это еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов. Светлана Фус советует всем кушать орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей.

Больше по теме: Продукты с длительным сроком хранения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.