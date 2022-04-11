Коля Серга резко ответил Регине Тодоренко

Известный украинский музыкант, телеведущий, знакомый многим по познавательному телешоу «Орел и решка», резко высказался в соцсетях о своей экс-соведущей Регине Тодоренко.

Музыкант обратился в лице Тодоренко ко всем российским звездам, которые не высказываются против войны или пытаются «усидеть на двух стульях», с объяснением, почему их молчание также является активной позицией.

«У тебя, Регина, почти 8 млн подписчиков. Половина из них – россияне. Эти люди тебя полюбили, доверяют тебе и прислушиваются. И когда они видят твою реакцию на войну в Украине, где «Россия не является агрессором», где жалко мирное население, но виновных нет, и к тому же событие не более важное, чем твой гардероб, они делают для себя выводы. Ты спросила «а почему я тебе не написал на личный номер о смерти Алика?». Регина, у меня по отношению к тебе нет ничего личного. Возможно вовремя выраженная тобой и твоими коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь Алика и тысячи других жизней. К тому же за полтора месяца войны, ты, имея мой личный номер, не написала ни слова. Опять же твоё молчание — это твоя активная позиция.

Это моё последнее обращение к Регине Тодоренко. С днем освобождения Одессы от предателей!», – сказал украинец.

Он подчеркнул, что равнодушная позиция звезд транслирует их подписчикам то, что в Украине не происходит геноцид от рук российских оккупантов, поэтому можно продолжать жить привычной жизнью.

По словам Коли Серги, у него нет ничего личного в отношении Регины. Но, возможно, своевременно выраженная Тодоренко и ее коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь ее экс-возлюбленного Алика и тысячи других жизней.

Напомним, что Регина Тодоренко впервые отреагировала на войну в Украине, когда узнала о смерти бывшего бойфренда. Звезда опубликовала несколько строк стихотворения и свечу памяти в stories.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

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