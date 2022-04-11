Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 11.04.2022

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Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 11 апреля 2022

11.04.2022

Идет сорок шестой день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 11 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Втрати росіян в Україні на 11 квітня 2022

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.04 were

  • личного состава / personnel ― около/ about 19500 (+200) человек,
  • танков / tanks ― 725 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ― 1923 (+12) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems ― 347 (+6) ед,
  • РСЗО / MLRS ― 111 (+3) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ― 55 ед,
  • самолетов / aircraft ― 154 (+2) ед,
  • вертолетов / helicopters ― 137 ед,
  • автомобильной техники / vehicles ― 1387 (+3) ед,
  • корабли /катера / boats / cutters ― 7 ед,
  • цистерн с ГСМ / fuel tanks ― 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 119 (+7) ед.
  • специальная техника / special equipment ― 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system ― 4.

Втрати росіян в Україні на 11 квітня 2022

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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