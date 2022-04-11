Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 11 апреля

Продолжаются сорок седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Враг не отказывается от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой «специальной военной операции» российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в российской федерации, осуществляют распространение информации относительно российских телеграмм-каналов, в которых распространяется якобы «достоверная» информация.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

С целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет. Военнослужащие вооруженных сил российской федерации проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров.

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