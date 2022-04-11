Судьи МастерШефа перевели миллион гривен на счет Охматдета

Украинская шеф-повар и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Ольга Мартыновская с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину активно занимается волонтерством сразу по нескольким направлениям. Вместе с Владимиром Ярославским и Лизой Глинской кулинары собрали миллион гривен в помощь детской больнице «Охматдет». Кроме того, по субботам Ольга угощает украинскими вкусностями в Праге, а на вырученные средства покупает жизненно необходимые лекарства украинцам, которые в этом нуждаются.

Ольга Мартыновская и ее коллега по проекту «МастерШеф» Владимир Ярославский поставили перед собой амбициозную цель – собрать один миллион гривен в помощь детской больнице «Охматдет». Судьи кулинарного проекта открыли благотворительную продажу своей книги «100 рецептов на каждый день». Фиксированную цену на нее не устанавливали, а все 100% от продаж перечисляют в помощь детям. Позже к инициативе кулинаров присоединилась Лиза Глинская, победительница «МастерШеф»-2, а также судья «МастерШеф. Профессионалы» и «МастерШеф»-9 с двумя благотворительными книгами о кондитерском искусстве. Сегодня, 8 апреля, звезды проекта сообщили, что им удалось перевести миллион гривен в помощь детям!

«Война застала меня в Киеве, в квартире, где мы жили с Верой. Не собиралась уезжать никуда. Была уверена, что в Киеве безопасно и что мирное население никто трогать не будет. Считала, что под угрозой стратегические объекты, но не простые люди. Рассказала Веруни очень тихим голосом, что наступила война, что нужно соблюдать осторожность и главное – слушаться маму! Сказала, чтобы просто слышала меня и следовала за мной в любом случае, а я все решу! Мы стали вместе готовить для охранников в нашем доме. Веруня помогала и потом приносила им еду и горячий кофе. Мне хотелось, чтобы она видела и участвовала, чтобы училась помогать и поддерживать, сочувствовать! Я многое говорила именно об этом – взаимопомощь, щедрость и никакого эгоизма сегодня.

Я еще готовила для теробороны и врачей, покупала и увозила вещи военным на собственные и собранные средства. Имея авто, отвозила людей, женщин в возрасте из их домов до вокзала. Только маме об этом не говорите, она бы меня сильно ругала за это (улыбается). Еще давала убежище в нашем бомбоубежище – в моем доме оно было люксовое, теплое, с водой и туалетами. Поэтому я звала людей, которым негде было спрятаться, к нам.

Позже я уехала. Уж не могла рисковать жизнью дочери, не имею на то права! А кроме меня никто ей помочь не может. Эгоистично я хотела остаться до конца в Киеве, но я воспитываю Веру сама, поэтому вовремя проснулась и поняла, что о себе, собственных амбициях и даже патриотизме нужно на время забыть, и вывезти дочь. Решение далось тяжело.

Сейчас я в Праге. Так вышло. Здесь живет моя давняя знакомая (кстати, познакомились мы 5 лет назад в кулинарной школе Эктора). Ее тоже зовут Оля, и она меня почти силой забрала к себе. Я очень не хотела сидеть на голове у кого-нибудь. Но мы не сидим. Каждую субботу организовываем ярмарку с продажей борща и других украинских вкусностей. На вырученные средства я лично покупаю лекарство для проекта Ти не один. И бесплатно отдаем их людям, которым они жизненно необходимы. Это люди с проблемами щитовидной железы, онкобольные, астматики, диабетики. Я собираю средства всеми возможными путями и совершенно все трачу на лекарства. На борще и при поддержке моих подписчиков и друзей мы собрали около 30 тысяч евро.

С начала войны команда моей Кулинарной академии занималась бесплатной перевозкой людей в западную Украину и за границу, мы оказали помощь разного характера всем нашим студентам, которые в этом нуждались. Собирали средства и покупали термобелье, тепловизоры и броники.

Мы перевели миллион гривен на счет «Охматдета». С Ярославским пустили в продажу свою книгу в электронном варианте на двух языках. К нам присоединилась Глинская, и вместе нам удалось добиться цели и перечислить 1 миллион на Охматдет. Признаемся искренне, изначально эта идея казалась нам нереальной. Каждый, кто присоединился к инициативе, стал ангелом-хранителем для маленьких деток!

Готовлюсь к великому благотворительному ужину в Праге.

Почему так? Как? Как сейчас можно по-другому? Я не думаю о себе, о своей карьере, заработках, комфорте или чем-то еще… я не могу! Трачу все свои сбережения, и мне все равно нужны деньги… Внутри все сгорело! Я стараюсь держаться и поддерживать других, чтобы не сдавались, чтобы двигались, чтобы не депрессировали, а хоть что-то делали.

Ну и я делаю то, что должен делать – готовлю! На самом деле ежеминутно занята, постоянно что-нибудь происходит, но всего рассказывать не буду. Лучше давайте мы просто победим! Каждый из нас уже герой!

Вера в победу… Ее укрепляет то, что я верю в Господа как творца, верю в природу и ее законы, в энергию и понимаю, что несмотря на все – такое беспощадное зло не может победить, не может одержать верх, не может и не будет этого ! А если да, тогда планета Земля не будет больше смысла занимать место во Вселенной. Мы победим! И тогда снова соберемся вместе на лучшей кухне «МастерШеф».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

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