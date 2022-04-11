ДобріІсторії: Наталья Денисенко показала, чем помогла терробороне

Украинцы поддерживают своих воинов, чем могут ― снаряжением, едой и техникой. Так, актриса «Крепостной» Наталка Денисенко стала волонтером с первого дня, как ее муж вступил в тероборону. Она собрала деньги на бронежилеты для его подразделения, а в свободное время занимается информационной войной с россиянами.

«Отчет! Помните, я просила вас о помощи ― сбор средств для бронежилетов в подразделение теробороны Житомира, где остался мой муж? Так вот они уже на них! Ребята еще добавили своих денег к тем, что мы собрали, и купили очень крутую защиту ― бронежилеты ехали из Шотландии, класс защиты 4, кевлар. Я искренне благодарю каждого, кто тогда присоединился к сбору. Сейчас Андрей Фединчик на военных учениях со своими побратимами! После учений они отправляются на другую точку защищать нас с вами! И их тела тоже будут защищены!!!» ― пообещала актриса.

«Все эксперты говорят о том, что путлер хотел денацификацию и демилитаризацию, а получил «русский корабль»!!!! Потому что сейчас мы с вами, как никогда, стали настоящими националистами! А наши мужчины и женщины милитаризируются по полной!!!! Благодаря каждым 10, 50,100 и более ваших гривен, в Европе и США из военных магазинов скупают ВСЕ, что можно, для Украины!!! Я горжусь своим мужем! Ты мой герой! Я горжусь нами, украинцы, мы непобедимы!!!! Мы величественная нация!!! Слава Украине!» ― пишет актриса.

Андрей Фединчик также вышел на связь ― он показал фото из казармы и рассказал об учебе, поднял боевой дух шутками.

«Это я после отбоя. Жру. Побратимы меня называют мягко «нехватчик». Поскольку обучение проходит плотно и в ускоренном режиме, жрать хочется постоянно!! И спать. Но, как говорится, тяжело в учебе, легко в бою. Все будет Украина!» ― пишет он.

Андрей Фединчик показал, как кто-то из побратимов сфотографировал его в казарме, когда актер пытался поесть после отбоя.

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