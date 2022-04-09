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Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 9 апреля 2022

09.04.2022

Идет сорок пятый день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 9 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Втрати росіян в Україні на 9 квітня 2022

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.04

  • личного состава / personnel ― около/ about 19100 (+100) человек,
  • танков / tanks ― 705 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ― 1895 (+4) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems ― 335 (+2) ед,
  • РСЗО / MLRS ― 108 ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ― 55 ед,
  • самолетов / aircraft ― 151 (+1) ед,
  • вертолетов / helicopters ― 136 (+1) ед,
  • автомобильной техники / vehicles ― 1363 (1+2) ед,
  • корабли/катера/boats/cutters ― 7 ед,
  • цистерн с ГСМ/ fuel tanks ― 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 112.
  • специальная техника / special equipment ― ​​25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system ― 4.

Хроники войны: Потери россии в Украине за войну на 09.04.2022

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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