Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 9 апреля

Продолжаются сорок пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокаду города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области

Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

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