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Хроники войны: атака россиянами гражданских на вокзале Краматорска и отказ оккупантов возвращаться в Украину: сводка Генштаба за 8 апреля 2022

08.04.2022

Продолжаются сорок четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8 апреля

Вооруженные силы российской федерации продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Идет подготовка врага к наступлению на востоке нашего государства.

Российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, нанося ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

На Донецком и Таврийском направлениях противник продолжает наращивать группировку войск.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеют.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины в указанном районе. Цели не достиг.

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в российскую федерацию.

Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до окончания так называемой «специальной военной операции».

На временно оккупированных территориях враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе грабеж помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины.

Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января—февраля 2022 года в российскую федерацию. В соответствии с указаниями местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории россии.

Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

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