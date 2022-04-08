Краматорск: около 30 погибших, около 100 человек получили ранения

Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения: Зеленский про удар по Краматорску

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиянами по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 30 человек погибли.

«Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея силы и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — сказал Владимир Зеленский.

