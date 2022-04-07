Яна Пасынкова беременна! Об этом победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» сообщила на своей странице в Instagram и сделала это очень оригинальным способом. Подробности ― далее.

Таролог Яна Пасынкова поздравила всех с праздником Благовещения и… призналась, что ждет ребенка. На опубликованном девушкой фото отчетливо виден ее круглый животик.

«Нельзя обижать женщин! Тем более беременных!! Тем более украинок!!! Сил Всем, кто на Защите Украины! Всем, кто оберегает нас на небе и на земле!!! Пусть будут только Благие вести! Сейчас как никогда нас слышат небеса, не наши проклятия врагу, а наши молитвы за Украину! С праздником нас!!!» ― написала Яна Пасынкова.

Пол будущего ребенка не разглашается. Напомним, у победительницы 15 сезона «Битвы экстрасенсов» уже есть дочь София от первого брака.

Подписчики отметили оригинальность сообщения новости, поздравили Яну и пожелали малышу родиться под мирным небом. Редакция сайта STB.UA также присоединяется к поздравлениям!

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