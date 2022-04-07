Обряд на Благовещение для успеха и благополучия

Успех и удача очень важны для каждого из нас. Но что делать, чтобы приумножить благополучие для своей семьи? Участник 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Роман Шептицкий поделился со своими подписчиками обрядом на Благовещение, который поможет привлечь успех и благополучие на долгое время. Все подробности читайте в материале.

Обряд на Благовещение

Для обряда понадобится баночка меда, который надо купить по правилам: без сдачи и без благодарности продавцу. В идеале мед должен быть из акации (символ бессмертия и защиты от злых людей). Экстрасенс также отметил, что гречишный или цветочный мед тоже подойдет.

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Обряд на успех и благополучие

Обряд нужно проводить в первой половине дня на Благовещение.

Необходимо подготовить сосуд с водой, которую надо набрать молча из-под крана. Рядом можно зажечь свечу желтого, красного или белого цвета.

Левую руку нужно намазать этим медом и крепко сжать ее с правой рукой.

В таком замке руки надо держать несколько секунд, а затем медленно их разомкнуть.

При этом необходимо 9 раз прочитать заговор:

«Как медок тает, рука к руке прилипает, так чтобы удача, и деньги, и благополучие ко мне (имя), моей семье и моему дому липли, прилипали и всегда со мной были, сопровождали и прибывали. Аминь. Аминь. Аминь».

После прочитанного руки нужно хорошо вымыть в сосуде с водой, вытереть их, а этой медовой водой можно полить домашние растения. Если есть двор, то полить плодовые деревья и цветы на улице. Можно обработать порог, ворота и рабочее место!

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