Лиза Глинская продает свою книгу за любой донат

Недавно Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская запустили благотворительную инициативу «Миллион для детской больницы “Охматдет”». В ее рамках объявили благотворительную продажу электронных кулинарных и кондитерских книг. Мы уже рассказывали о том, что инициатива оказалась достаточно успешной. Меньше чем за день собрали и перечислили «Охматдету» 86 тыс. грн. На следующий день в помощь деткам передали еще 94 тыс. грн. На этом решили не останавливаться. Ольга и Владимир поставили себе цель ― миллион для детей из «Охматдета». Инициативу шефов поддержала и Лиза Глинская.

«Друзья, привет! Моя книга «От простого к сложному» теперь в подарок за любой донат. Любая цена. Да-да, это не ошибка! Вторую книгу, которая в мирное время стоила 1,500 грн, я также отдаю в электронном формате, чтобы собрать финальную сумму для детской больницы “Охматдет” как можно скорее. До запланированного миллиона остается совсем чуть-чуть, только 150 тыс. грн. И если каждый из вас задонатит 50 грн, 100 грн или больше (решать только вам), то уже завтра мы закроем сбор. Верю, что нам удастся. Правда? Я буду невероятно счастлива, если вы получите мою книгу о любви к кондитерскому искусству именно таким образом. Когда будете готовить по рецептам уже в мирное время, то непременно будете вспоминать, что вы стали ангелом-хранителем для маленьких деток. Правила остаются неизменными: размер доната — на ваше усмотрение. 100% собранных средств будет перечислено на счет “Охматдета”. Переходите по ссылке в моем профиле ― сделаем миллион для “Охматдета” вместе. Один из самых важных миллионов в нашей жизни!» ― написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Больше по теме: Хроники войны. Истории выживших из Мариуполя: Мам, а почему в мертвых людях вырезаны квадратики?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.