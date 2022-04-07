Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 7 апреля

Продолжаются сорок третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки.

Осуществляют мероприятия по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, продолжают разведку.

Основные усилия противник сосредоточивает на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики беларусь.

На Полесском направлении противник активных действий не проводил, выведенные на территорию республики беларусь подразделения оккупантов совершают демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, после ухода из Украины восстанавливающие боеспособность и осуществляющие перегруппировку на территории республики Беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается возможность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

На Слобожанском направлении. Враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для опрокидывания вооружения, военной техники и личного состава.

Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасное.

Также противник пытался совершить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Сладкое. Попытки наступления успеха не имели.

Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи нанесения ракетных ударов по территории Украины, изоляции района ведения боевых действий и ведения разведки.

Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной Украинским властям территории. Также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

Силы обороны Украины, нанося урон, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантами территории на отдельных направлениях.

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