Как поддержать тех, кто пережил изнасилование: советы психолога

Случаев изнасилования становится с каждым днем ​​больше. Ужасные кадры изуродованных тел и щемящие истории женщин о насилии со стороны врага поражают своей жестокостью. Поддержать человека, подвергшегося изнасилованию, может быть очень трудно. Помните: то, что вы рядом и просто слушаете, ― уже помогает. Что вы можете еще сделать, рассказали в Telegram-канале «Психологическая поддержка». Надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся.

То, что вы услышите, может быть очень тяжелым и приводить в ужас, расстраивать. Но важно показать, что вы действительно слушаете.

Старайтесь не перебивать ― даже если у вас возникает много вопросов.

Поверьте им. Люди редко врут о сексуальном насилии. Лгать об этом совсем не выгодно, быть жертвой в нашем обществе очень тяжело.

Вы можете хотеть, чтобы услышанное не было правдой, но очень важно дать понять, что вы им верите. В такой ситуации недоверие приравнивается к большой измене.

Помните, что это не их вина

100% вины, стыда и ответственности за изнасилование и сексуальное насилие лежит на насильнике. Переживших и выживших никогда не следует обвинять или заставлять чувствовать себя виновными за то, что с ними произошло.

Пострадавшие уже борются с чувством стыда, вины и самообвинения, важно дать им понять, что не нужно себя так корить.

Признайте, как трудно им было рассказать об этом

Очень тяжело рассказать о случившемся. Мучительно вернуться к воспоминаниям. Это одна из причин, почему нужно много времени, чтобы решиться рассказать кому-то.

Если кто-то доверился вам и рассказывает о своем опыте, дайте знать, что вы понимаете, как трудно было решиться рассказать.

Позвольте им снова почувствовать контроль

Пережитое насилие вынуждает человека чувствовать себя бессильным. Важно снова дать ему почувствовать, что его жизнь под его контролем.

Может хотеться взять на себя ответственность и «исправить» это. Но важно не брать на себя и не принимать решения за другого человека, если вас не попросят.

Вместо этого:

помогите разобраться в чувствах;

расскажите о вариантах действий, которые сейчас возможны;

дайте принять собственное решение.

Уважайте их решения

Нет правильного или неправильного способа чувствовать себя после изнасилования ― и только пострадавшая может действительно знать, что лучше всего сейчас.

Старайтесь не игнорировать и не осуждать решения, даже если они не такие, которые, по-вашему, вы бы приняли. В противном случае вы можете потерять доверие.

Будьте терпеливы и уважайте их границы

Помните: нет временных сроков, чтобы пережить изнасилование. И нет списка дел, которые следует отменять. Не следует заставлять делать человека что-нибудь, пока он не готов.

Не спрашивайте их, почему они ничего не сказали раньше

Существует много причин, почему пострадавшие никому не рассказывают о том, что с ними произошло сразу:

Раньше пытались рассказать кому-то, но были проигнорированы или им не поверили.

Злоумышленник угрожал, что он узнает и это повторится.

Страх, что другие люди узнают.

Чувство стыда или вины.

Обеспокоены, что их осудят, обвинят или не поверят.

Боятся того, как это может повлиять на их отношения с семьей, друзьями или коллегами.

Хотят сделать вид, что этого не произошло, «заблокировать» это.

Не судите их за то, что они делали до момента изнасилования

Никогда не существует никаких оправданий для изнасилования. Помните, что 100% вины, стыда и ответственности всегда лежит на насильнике. Потерпевшие заслуживают поддержки.

Неважно, как это случилось, что потерпевшая делала до или во время: пила ли алкоголь, была ли в определенной одежде, шла ли поздно вечером, флиртовала ли со злоумышленником или что-нибудь еще. Это не имеет ничего общего с тем, что с ней произошло.

Не спрашивайте, почему не пытались убежать или дать отпор

Очень часто люди, подвергшиеся изнасилованию, обнаруживают, что они не могли двигаться или говорить. Это одна из автоматических реакций организма на страх и никоим образом не означает, что они соглашались на происходящее или каким-либо образом виновны.

Насильники также используют манипуляции, угрозы или другие тактики, чтобы контролировать своих жертв или устрашить их, чтобы они молчали и исполняли то, что им скажут.

Не судите их за то, как они реагируют на пережитое

Нет «правильного» способа реагировать на изнасилование. Каждый реагирует по-разному.

Важно принять то, как они реагируют, даже если вы думаете, что на их месте вы бы ответили не так. Или не так, как в фильмах или телевизоре.

Не рассказывайте их истории без их разрешения

Пострадавшим трудно снова начать доверять. Не предавайте их доверие, рассказывая другим, что с ними произошло, без их на то разрешения.

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