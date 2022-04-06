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Влад Мицкевич ищет волонтеров для приготовления пищи пострадавшим

06.04.2022

Финалист «МастерШеф-8» и участник «МастерШеф. Профессионалы»-2» и «МастерШеф. Битва сезонов», Владислав Мицкевич занимается волонтерством с первых дней войны. Вместе с Димой Балитой они помогают найти крышу над головой, еду и тепло украинцам, покинувшим свои дома. Кроме того, в своих соцсетях Влад ищет волонтеров для приготовления пищи жителям и врачам Ирпеня и Бучи.

Владислав Мицкевич занимается волонтерством с первых дней войны

«Сделали чуть-чуть поесть для врачей и жителей Бучи. Обстановка у нас хорошая, все спокойно, пока у нас хорошая погода, накормили 700 человек. Завтра уже поднимаем планку. Кто хочет ― присоединяйтесь! Мы предоставим вам жилье. Нужны люди для приготовления пищи жителям и врачам Ирпеня и Бучи».

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