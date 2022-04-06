Влад Мицкевич ищет волонтеров для приготовления пищи пострадавшим
06.04.2022
Финалист «МастерШеф-8» и участник «МастерШеф. Профессионалы»-2» и «МастерШеф. Битва сезонов», Владислав Мицкевич занимается волонтерством с первых дней войны. Вместе с Димой Балитой они помогают найти крышу над головой, еду и тепло украинцам, покинувшим свои дома. Кроме того, в своих соцсетях Влад ищет волонтеров для приготовления пищи жителям и врачам Ирпеня и Бучи.
«Сделали чуть-чуть поесть для врачей и жителей Бучи. Обстановка у нас хорошая, все спокойно, пока у нас хорошая погода, накормили 700 человек. Завтра уже поднимаем планку. Кто хочет ― присоединяйтесь! Мы предоставим вам жилье. Нужны люди для приготовления пищи жителям и врачам Ирпеня и Бучи».
Больше по теме: Как быть спокойным, как Арестович: советы Андрея Жельветро
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+