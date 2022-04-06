Эктор Хименес-Браво написал в своих соцсетях о том, почему решился вернуться в Киев

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, телеведущий и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво всегда отмечает, что Украина — второй дом для него. Команда его ресторанов готовит обеды для наших защитников, а сам шеф помогал украинским беженцам в Варшаве. На днях он написал в своих соцсетях о том, почему решился вернуться в Киев.

«Я в Киеве. Пока я был в Польше, наша команда приготовила более 125 000 порций для армии, полиции, ТРО и нуждающихся. Я в то время работал в Украинском доме, провел детский кулинарный мастер-класс, закупил тепловизоры и готовил благотворительный ужин для польских элит в Варшаве.

Но я не смог быть так далеко, когда страдает вся Украина. Я должен быть с вами, украинцы. И беженцы в Польше, и те, кто защищают Украину. Ехать или не ехать?

Эмоции были… Конечно, я очень-очень переживал. Многие писали мне в директ: “Эктор, не спешите”, “рано возвращаться”.

Но 95% сообщений было: “мы ждём Вас, вы настоящий украинец”. После пересечения границы Украины каждый раз, когда армия останавливала машину и они видели меня, ― они были очень рады. Отважные, но счастливые люди.

Людям нужно продолжать жить. Украинцы держат боевой дух и оптимизм, несмотря на трагедию, которую принесла россия. Я горжусь (и буду это повторять еще много раз). Я горжусь, что живу 12-й год в Украине. Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир.

Что я ощущал, когда приехал в Киев? Мой первый час в Киеве был самый сложный. Город очень-очень пустой, я был нервный, я не знал, что меня ждет, и мое самое первое место, где я был, это были Буча и Ирпень. Я увидел все на свои глаза до того, как вы увидели это в прессе. Это был для меня шок, когда я увидел все, что там натворили фашисты. Людей, которые умерли на улицах, это было ужасно, это был кошмар.

Я понял что русский народ, все, кто это делал, поддерживает или даже молчит, ― это не люди. Я не знаю, что они, они как бактерия, как вирус. Люди такого не делают. Ирпень ― это мой дом. И я очень люблю Ирпень и Бучу. Это была моя отдушина, куда я приезжал после 24/7 съёмок шоу.

Я очень переживаю за Сумы, Харьков, Чернигов, Мариуполь Луганск, Донбасс. Но когда я приехал и увидел все своими глазами в любимом месте… эти ни в чем не виновные люди, эти разбитые дома, сломанная психика ― я был в ужасе! Сейчас я не могу нормально спать, потому что это постоянно в моей голове

Каждый раз, когда я проезжаю и вижу военных ― позитивных, заряженных, ― они вдохновляют меня на новые свершения. Всем своим видом они будто говорят нам:

“Не сцать”, “Надо бороться”, “Не раскисать”. Если мы раскиснем ― то эти люди погибли зря.

Мы не должны этого допустить. Мы должны цепляться за каждую возможность помочь. За каждый сантиметр земли. Чтобы все это было не зря..

Именно поэтому я улыбаюсь в сторис.

Именно поэтому я открыл рестораны.

Для этого я приехал в Киев.

Все, кто в Украине работает под бомбами уже 40 дней войны, психологически устают. Я приехал добавить свежих сил. Как говорят в футболе, “замена игрока”.

Призываю, всех, кто может, возвращаться и помогать Украине. Чтобы не читать потом в истории “немного не дожали”, “чуть-чуть не хватило”. Хватит грустных моментов в истории Украины и героев посмертно.

Герои должны жить.

Украина должна победить!»

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