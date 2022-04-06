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#ДобріІсторії: Александр Печерица показал нового боевого побратима: взрывов уже не боится

06.04.2022

Звезда сериала «Крепостная» Александр Печерица защищает Украину в составе киевской теробороны и постоянно выходит на связь с украинцами в соцсетях, чтобы поддержать и вдохновить. Все, кто может, распространяют истории, которые успокоят и утешат в это нелегкое время. Александр показал, какой новый воин появился в его отряде и на что он способен.

#ДобріІсторії: Александр Печерица показал нового боевого собрата

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Украинский актер театра и кино Александр Печерица показал, какой котик прибился к теробороновцам и остается с ними, не опасаясь взрывов или атак оккупантов.

Актер посвятил ему пост в своем Instagram и рассказал, что кота зовут Приклад.

«Приклад служит с нами, защищает свою территорию, достаточно агрессивен, в руки не дается и никогда не сдается, независимый, боевой дух на высоте, имеет прекрасный нрав, веселый, компанейский, ловкий и внимательный, ест здесь и спит! Иногда исчезает, вероятно, на обход или в разведку, касательно этих исчезновений немногословен. Взрывов тоже уже не боится! Стараемся дружить, пока выходит неплохо, хотя нос мне поцарапал», ― признается Александр.

#ДобріІсторії: Александр Печерица показал нового боевого собрата

ДобріІсторії

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