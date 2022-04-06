Декларирование денег на границе: правила вывоза валюты из Украины

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы наших граждан бросились к банкоматам, чтобы снять деньги, перевести их в валюту и переезжать. Однако для сохранения баланса и капитала введены ограничения на вывоз капитала за границу. НБУ дает объяснения и правила вывоза валюты из Украины.

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С 13 марта действуют ограничения, которые Национальный банк 4 марта 2022 г. внес в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения». Вступили в силу изменения, введенные с целью предотвращения выведения капитала за границу. Теперь необходимо предоставление подтверждающих документов при перемещении за границу валютных ценностей стоимостью выше 10 тыс. евро (и в эквиваленте).

До этого физическим лицам можно было вообще не предоставлять подтверждающие документы при перевозке валютных ценностей за границу.

Как вывезти за границу валюты более чем на 10 тыс. евро

Для того чтобы перевезти за границу наличные в валюте эквивалентом более 10 тысяч евро, гражданам Украины нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Список документов для подтверждения вывоза валюты:

справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;

валютно-обменная квитанция;

справка о приобретении банковских металлов.

Кроме того, для предотвращения выведения капитала за границу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансов было принято решение временно сократить предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года.

НБУ запретил сделки с российской и белорусской валютами.

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