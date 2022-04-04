Финалистка 21 сезона «Битвы экстрасенсов» Патрисия Перу выразила солидарность украинскому народу. Медиум из Швейцарии поделилась, что постоянно занимается практиками, которые должны принести мир в Украину. Также Патрисия предсказала, когда приблизится конец войны. Подробнее — в материале.

Больше по теме: Хаял Алекперов о войне в Украине: С точки зрения нумерологии это самое неблагоприятное время для войны

«В эту трудную и важную минуту я молю Бога, моих союзных духов и Матерь-Землю помочь и придать силы всему украинскому народу. Все вы занимаете особое место в моем сердце, и хотя физически я вдали от вас, на энергетическом уровне я рядом с вами занимаюсь своими практиками, которые должны принести мир.

Поверьте мне, вы также в сердце европейского народа, который солидарен с вами и уважает вас за ту великую силу, которую вы демонстрируете.

Многие из вас спрашивают меня, когда закончится война, духи мне говорят следующее:

“Дорогие друзья,

мы слышим ваши молитвы и просьбы о помощи, поэтому даже если вы не видите нас своими глазами, мы рядом с вами и со своей стороны участвуем в борьбе между добром и злом в скрытом мире. Да, потому что происходящее на земле происходит и на верхних сверхъестественных этажах сокровенного мира.

Мы уже несколько раз открывали астральный портал помощи, чтобы вывести вас из этой ситуации, но подвергались нападениям злых существ. Мы не сдаемся, потому что проиграть битву — еще не значит проиграть войну.

Человечество находится на раздорожье: одни хотят остаться в старом мире, другие хотят в новый мир, которым руководят уважение и любовь! Вот что сейчас происходит.

Мы, существа света, хотим принести положительную эволюцию всему миру из уважения к живым существам, а также к Матери-Земле, слишком долго страдающей от несправедливости. Эта эволюция уже длится много лет, поэтому важно, чтобы вы, люди, совершили этот переход, потому что новая эра уже началась. Поколение, которое рождается сейчас, уже имеет новое осознание, а старшее поколение делится на просветленное и безмозглое. Старое отсталое поколение живет моделями, связанными с их эго, по закону навязывания страха и ужаса, преследуя цель получения личной выгоды, не хочет перемен. Старое, но образованное поколение работало над собой, изменяя свою энергию, его образ мышления и жизнь приносит большую пользу коллективному сознанию, а значит, и человечеству.

Помните, что добро всегда побеждает зло. Великий тиран не победит, и скоро все узнают, кто есть кто. Будет большое восстание тех, кто с вами одной крови, и они придут вам на помощь. Поэтому обращайтесь к клеткам своего тела, своей души и призывайте своих предков на помощь в духовном мире.

Как только небо станет белым, приблизится конец войны.

Молитвы всех людей, позитивные мысли о мире и любви образуют искры света, которые объединяются для создания энергии, которую мы можем использовать, чтобы помочь вам, и поэтому важно, чтобы вы настойчиво это делали. Вместе возможно все. Не позволяйте войне уничтожить ваше доброе сердце, являющееся драгоценным достоянием, которое нужно сохранить и откуда все возродится”».

Больше по теме: Поддержи независимую журналистику во время войны: сайт «Вікна-новини» запустил донаты

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.